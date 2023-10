Cannu Cwrel Dwfn yng Nghefnfor India: Rhybudd Difrifol o Effeithiau Newid Hinsawdd

By

Mae gwyddonwyr wedi gwneud darganfyddiad brawychus o gannu cwrel dwfn yng Nghefnfor India, gan herio credoau blaenorol am wydnwch cwrel a thynnu sylw at effeithiau ehangach newid yn yr hinsawdd ar ecosystemau morol. Mae'r canfyddiad arloesol hwn yn datgelu'r dystiolaeth ddyfnaf o gannu creigresi cwrel, gyda difrod yn digwydd mwy na 90 metr (300 troedfedd) o dan wyneb y cefnfor.

Effeithiodd y difrod cwrel, a briodolwyd i gynnydd o 30% yn nhymheredd y môr a achoswyd gan ddeupol Cefnfor India, hyd at 80% o'r riffiau mewn rhai rhannau o wely'r môr. Yn flaenorol, credid bod y dyfnderoedd hyn yn gallu gwrthsefyll cynhesu cefnforoedd. Fodd bynnag, mae'r darganfyddiad hwn yn rhybudd llym o'r niwed a achosir gan gynnydd yn nhymheredd y cefnfor a'r difrod cudd sy'n cael ei achosi i'r byd naturiol o ganlyniad i newid yn yr hinsawdd.

Defnyddiodd ymchwilwyr o Brifysgol Plymouth, a gyhoeddodd eu hastudiaeth yn Nature Communications, gamerâu tanddwr i drosglwyddo delweddau byw i'w llong ymchwil. Darparodd y delweddau hyn y cipolwg cyntaf ar gwrelau a oedd wedi'u cannu. Yn ddiddorol, tra bod y riffiau dyfnach yn profi cannu, nid oedd riffiau dŵr bas yn dangos unrhyw arwyddion o niwed.

Mae tîm ymchwil Prifysgol Plymouth wedi bod yn astudio Canol Cefnfor India yn helaeth ers dros ddegawd, gan ddefnyddio dulliau amrywiol i fonitro a deall eigioneg a bywyd unigryw'r rhanbarth. Gwelwyd y dystiolaeth gyntaf o ddifrod cwrel yn ystod mordaith ymchwil ym mis Tachwedd 2019, lle defnyddiwyd cerbydau tanddwr a weithredir o bell gyda chamerâu.

Datgelodd dadansoddiad pellach o ddata a gasglwyd yn ystod y fordaith ymchwil a monitro lloeren o amodau a thymheredd y cefnfor, er mai prin y newidiodd tymheredd yr arwyneb, cynyddodd y tymheredd o dan yr wyneb yn sylweddol. Y dyfnhau hwn yn y thermoclein, a achoswyd gan gywerthedd rhanbarthol chwyddedig i El Nino, oedd achos sylfaenol y cannu cwrel yn y pen draw.

Mae goblygiadau'r ymchwil hwn yn sylweddol. Mae'n dangos pa mor agored i straen thermol yw ecosystemau cwrel mesoffotig ac mae'n darparu tystiolaeth newydd o'r effaith y mae newid yn yr hinsawdd yn ei chael ar ein cefnfor. Bydd cannu cynyddol cwrelau mesoffotig yn arwain at farwolaethau cwrel, colli bioamrywiaeth, a gostyngiad yn y gwasanaethau ecosystem hanfodol y mae'r creigresi hyn yn eu darparu.

Er bod rhannau o'r creigres yr effeithiwyd arnynt wedi dangos arwyddion o adferiad, mae monitro parhaus o wely'r môr yn y cefnfor dwfn yn hanfodol. Mae'n bwysig cydnabod bod cwrelau dŵr bas hefyd yn dioddef difrod mwy aml a difrifol, ac mae'r dybiaeth y byddai cwrelau mesoffotig yn gwneud iawn am hyn bellach yn amheus. Gyda chwrelau dŵr dwfn yn parhau i fod heb eu hastudio i raddau helaeth, mae'n gredadwy bod digwyddiadau cannu tebyg yn mynd heb i neb sylwi ar draws y blaned.

Mae eigioneg rhanbarthau yn cael ei effeithio gan gylchoedd sy'n digwydd yn naturiol ac sy'n cael eu chwyddo gan newid hinsawdd. Mae dylanwad cyfun El Nino a Dipole Cefnfor India yn achosi effeithiau difrifol yng Nghanol Cefnfor India. Mae mynd i’r afael â’r heriau hyn a chynyddu ein dealltwriaeth o ecosystemau cwrel dŵr dwfn yn hanfodol i liniaru effeithiau dinistriol newid yn yr hinsawdd ar ein byd.

Ffynonellau:

- Prifysgol Plymouth

– Cyfathrebu Natur