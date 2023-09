Astudiaeth yn rhagweld difodiant màs o famaliaid mewn 250 miliwn o flynyddoedd oherwydd cynhesu byd-eang

By

Mae astudiaeth newydd a gyhoeddwyd yn y cyfnodolyn Nature Geoscience yn rhybuddio bod mamaliaid, gan gynnwys bodau dynol, yn debygol o wynebu difodiant mewn tua 250 miliwn o flynyddoedd oherwydd cynhesu byd-eang digynsail. Mae'r ymchwil yn awgrymu y bydd cyfandiroedd y byd yn uno unwaith eto yn y pen draw i ffurfio uwchgyfandir o'r enw Pangaea Ultima, a fydd yn boeth iawn, yn sych, ac yn anghroesawgar. Cynhaliodd gwyddonwyr o Brifysgol Bryste efelychiadau uwchgyfrifiaduron i ragamcanu tymereddau byd-eang yn y dyfodol wrth i'r haul ddod yn fwy disglair ac allyrru mwy o egni.

Yn ogystal â'r cynnydd mewn disgleirdeb solar, disgwylir i symudiad platiau tectonig y Ddaear arwain at ffurfio uwchgyfandir arall, gan arwain at ffrwydradau folcanig yn amlach a gollyngiadau sylweddol o garbon deuocsid i'r atmosffer. Byddai hyn yn cyfrannu ymhellach at gynhesu byd-eang. Er bod mamaliaid wedi gallu goroesi amodau tywydd eithafol yn y gorffennol, mae eu hanallu i oddef gwres gormodol hirfaith yn gwneud y Ddaear yn anoroesadwy iddynt yn y pen draw.

Byddai’r uwchgyfandir sydd newydd ei ffurfio, yn ôl awdur arweiniol yr astudiaeth, Alexander Farnsworth, yn creu “triphlyg” o wres cynyddol oherwydd yr effaith cyfandirol, haul poethach, a lefelau uwch o CO2 yn yr atmosffer. Y canlyniad fyddai planed elyniaethus ar y cyfan, heb ffynonellau bwyd a dŵr ar gyfer mamaliaid. Byddai tymereddau uchel eang, gydag eithafion dyddiol rhwng 40 a 50 gradd Celsius a lefelau lleithder uchel, yn ei gwneud yn amhosibl i famaliaid, gan gynnwys bodau dynol, oeri eu cyrff a goroesi.

Mae'r efelychiadau uwchgyfrifiadur yn dangos y gallai'r blaned aros yn gyfanheddol hyd nes y ffurfir yr uwchgyfandir yn y dyfodol pell, ond dim ond tua 8 i 16 y cant o dir y Ddaear fyddai'n gyfanheddol i famaliaid. Defnyddiodd yr astudiaeth fodelau hinsawdd i efelychu tueddiadau tymheredd, gwynt, glaw a lleithder ar gyfer yr uwchgyfandir a ragwelir, yn ogystal â modelau symudiad platiau tectonig, cemeg cefnforol, a bioleg i ragfynegi lefelau carbon deuocsid yn y dyfodol.

Fodd bynnag, mae'r astudiaeth yn pwysleisio pwysigrwydd mynd i'r afael â'r argyfwng hinsawdd byd-eang parhaus sy'n deillio o allyriadau nwyon tŷ gwydr dynol. Mae'r ymchwilwyr yn annog yr angen i gyflawni allyriadau sero-net cyn gynted â phosibl i atal y gwres eithafol sydd eisoes yn niweidiol i iechyd pobl. Maen nhw hefyd yn rhybuddio y gallai lefelau carbon deuocsid godi i ddyblu lefelau presennol yn y dyfodol pell os bydd llosgi tanwydd ffosil yn parhau. Ar ben hynny, mae'n bosibl y bydd gan y canfyddiadau oblygiadau ar gyfer chwilio am blanedau cyfanheddol eraill, sy'n awgrymu y gallai trefniadaeth tirfasau chwarae rhan arwyddocaol wrth benderfynu a ydynt yn byw ynddynt.

