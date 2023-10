Mewnwelediadau Newydd i Effaith Hanesyddol Newid Hinsawdd ar Boblogaethau Dynol

By

Mae’n hysbys bod gan newid hinsawdd ganlyniadau pellgyrhaeddol, sy’n effeithio ar wahanol agweddau ar ein byd, o gymunedau i ecosystemau ac economïau. Mae ymchwil diweddar a gynhaliwyd gan Ralph Großmann a’i dîm o Brifysgol Kiel yn datgelu bod newid hinsawdd wedi bod yn dylanwadu ar boblogaethau dynol a chydraddoldeb cymdeithasol ers miloedd o flynyddoedd. Mae’r canfyddiad hwn yn tynnu sylw at y baich anghymesur a ysgwyddir gan gymunedau ymylol, sydd yn aml yn lleiaf cyfrifol am yr allyriadau sy’n gyrru’r argyfwng parhaus hwn.

I ddarganfod y cysylltiadau hanesyddol hyn, ymchwiliodd yr ymchwilwyr i weddillion archeolegol cyfoethog a data hinsawdd daearegol o ranbarthau Canolbarth Ewrop. Canolbwyntiodd eu hastudiaeth yn bennaf ar ranbarth Circumharz yng nghanol yr Almaen, rhanbarth Gweriniaeth Tsiec/Awstria Isaf, a Foreland Alpaidd Gogleddol de'r Almaen.

Drwy ddadansoddi dros 3,400 o ddyddiadau radiocarbon cyhoeddedig o safleoedd archeolegol yn y rhanbarthau hyn, roedd yr ymchwilwyr yn gallu pennu maint y boblogaeth yn ystod cyfnodau amser gwahanol. Canfuwyd bod cyfnodau cynhesach a gwlypach yn cyfateb i ymchwyddiadau yn y boblogaeth, yn debygol o ganlyniad i well cnwd a chyfleoedd economaidd. I'r gwrthwyneb, yn ystod cyfnodau oerach a sychach, roedd poblogaethau'n tueddu i ostwng.

Yn rhyfeddol, gwelwyd newidiadau diwylliannol sylweddol yn ystod y cyfnodau oerach hefyd, gan awgrymu mwy o anghydraddoldeb cymdeithasol. Yn rhanbarth Circumharz, er enghraifft, mae ymddangosiad “claddedigaethau tywysogaidd” statws uchel ar gyfer unigolion dethol yn tynnu sylw at wahaniaethau cynyddol yn ystod y cyfnodau oerach hyn.

Er bod y canfyddiadau hyn yn taflu goleuni ar effaith hirsefydlog newid yn yr hinsawdd ar boblogaethau dynol a strwythurau cymdeithasol, mae'r ymchwilwyr yn cydnabod rhagfarnau posibl sy'n deillio o gyfyngiadau yn y cofnod archeolegol. Felly, bydd casglu a dadansoddi data pellach yn hanfodol i gryfhau'r casgliadau hyn.

Mae'r ymchwil hwn nid yn unig yn rhoi cipolwg ar ein gorffennol hanesyddol ond hefyd yn tanlinellu'r angen dybryd i ddeall y berthynas gymhleth rhwng cymdeithasau dynol a'u hamgylcheddau. Gyda newid hinsawdd yn parhau i lunio ein byd, mae deall y ddeinameg hwn yn hanfodol ar gyfer llywio tirwedd esblygol y dyfodol.

Cwestiynau a Ofynnir yn Aml (COA)

C: Beth yw newid hinsawdd?

A: Mae newid yn yr hinsawdd yn cyfeirio at newidiadau hirdymor mewn tymheredd, patrymau dyodiad, patrymau gwynt, ac agweddau eraill ar system hinsawdd y Ddaear. Mae'r newidiadau hyn yn cael eu gyrru'n bennaf gan weithgareddau dynol, megis llosgi tanwyddau ffosil a datgoedwigo, gan arwain at gynnydd mewn crynodiadau nwyon tŷ gwydr yn yr atmosffer.

C: Sut mae newid hinsawdd yn effeithio ar boblogaethau dynol?

A: Mae newid yn yr hinsawdd yn effeithio ar boblogaethau dynol mewn amrywiol ffyrdd, gan gynnwys newid mewn patrymau tywydd, lefelau'r môr yn codi, digwyddiadau tywydd eithafol yn amlach a dwyster, tarfu ar ecosystemau ac amaethyddiaeth, a bygythiadau i iechyd y cyhoedd.

C: Sut mae newid hinsawdd yn cyfrannu at anghydraddoldeb cymdeithasol?

A: Mae newid yn yr hinsawdd yn gwaethygu anghydraddoldebau cymdeithasol presennol trwy effeithio'n anghymesur ar gymunedau ymylol, sydd yn aml ag adnoddau cyfyngedig a gwydnwch i ymdopi â'i effeithiau. Yn aml, y cymunedau hyn sydd leiaf cyfrifol am allyriadau nwyon tŷ gwydr ond maent yn dwyn baich trymach o ran gwendidau a mynediad cyfyngedig i adnoddau a chyfleoedd.