Asteroid 2023 UV6: Nid Bygythiad ond Cyfle i Ddarganfod

Mae asteroid o'r enw Asteroid 2023 UV6, a ddarganfuwyd gan Swyddfa Cydlynu Amddiffyn NASA, yn mynd i basio'n agos gan y Ddaear heddiw, Hydref 27. Bydd y graig ofod hon, sy'n perthyn i grŵp Apollo o Asteroidau Near-Earth, yn agosáu at ein planed o bell o 3.9 miliwn cilomedr wrth deithio ar gyflymder o 26,329 cilomedr yr awr. Er ei fod yn ddiddorol i ddechrau, nid yw'n peri unrhyw berygl i'r Ddaear oherwydd ei maint cymharol fach ac nid yw wedi'i ddosbarthu fel Asteroid a allai fod yn Beryglus.

Gyda dimensiynau tebyg i dŷ, yn mesur tua 59 troedfedd o led, mae Asteroid 2023 UV6 yn debyg iawn i'r asteroid Chelyabinsk a achosodd ddifrod sylweddol yn Rwsia yn 2013. Mae'n ddiddorol nodi nad dyma'r tro cyntaf i'r asteroid wedi dod yn agos at y Ddaear. Digwyddodd ei ddull agos a gofnodwyd gyntaf ar Fawrth 14, 2010, pan basiodd y blaned ar bellter o 24 miliwn cilomedr. Yn ddiddorol, bydd y gwrthrych nefol hwn yn cael cyfarfod agos arall y flwyddyn nesaf ar Ebrill 18, gan agosáu o bellter o 40 miliwn cilomedr.

Mae hela asteroidau wedi dod yn ymdrech gynyddol soffistigedig, gyda gwyddonwyr yn archwilio technegau newydd i ddarganfod ac olrhain y crwydriaid cosmig hyn. Mae un dull arloesol o'r fath yn cynnwys defnyddio algorithmau. Mewn astudiaeth a gyhoeddwyd gan Brifysgol Washington, datblygodd ymchwilwyr algorithm o'r enw HelioLinc3D, a lwyddodd i ganfod asteroid a allai fod yn beryglus yn ystod arsylwadau prawf yn Hawaii. Penderfynwyd nad yw'r asteroid, o'r enw 2022 SF289 ac sy'n mesur bron i 600 troedfedd o led, yn fygythiad uniongyrchol.

Yn dilyn ei lwyddiant, bydd algorithm HelioLinc3D yn cael ei weithredu yn Arsyllfa Vera C. Rubin yn Chile, lle bydd yn defnyddio set ddata'r cyfleuster i chwilio am asteroidau a'u monitro. Disgwylir iddo fod yn gwbl weithredol yn 2025, a nod yr arsyllfa hon, a elwid gynt yn Delesgop Arolwg Synoptig Mawr, yw taflu goleuni ar ddirgelion mater tywyll a sut mae Galaeth Llwybr Llaethog yn gweithio. Rhagwelir y bydd defnyddio algorithmau fel HelioLinc3D yn gwella'r broses o ganfod asteroidau a allai fod yn beryglus, gan gynorthwyo ymdrechion dynoliaeth i ddiogelu ein planed.

Cwestiynau Cyffredin

1. A yw Asteroid 2023 UV6 yn fygythiad i'r Ddaear?

Nid yw Asteroid 2023 UV6 yn fygythiad posibl i'n planed oherwydd ei maint cymharol fach ac nid yw wedi'i ddosbarthu fel Asteroid a allai fod yn Beryglus.

2. Pa mor fawr yw Asteroid 2023 UV6?

Mae gan Asteroid 2023 UV6 lled o tua 59 troedfedd, sy'n debyg o ran maint i'r asteroid Chelyabinsk a achosodd ddifrod yn Rwsia yn 2013.

3. Pa mor aml mae Asteroid 2023 UV6 yn agosáu at y Ddaear?

Cafodd Asteroid 2023 UV6 ei ddull agos cyntaf ar Fawrth 14, 2010, gan basio'r blaned ar bellter o 24 miliwn cilomedr. Ar ôl y tocyn heddiw, bydd y dynesiad agos nesaf yn digwydd ar Ebrill 18 y flwyddyn nesaf, ar bellter o 40 miliwn cilomedr.

4. Beth yw Arsyllfa Vera C. Rubin?

Mae Arsyllfa Vera C. Rubin, a elwid gynt yn Delesgop Arolwg Synoptig Mawr, yn delesgop arolwg sydd wedi'i leoli yn Chile. Ei nod yw astudio mater tywyll a datgelu cyfrinachau Galaeth Llwybr Llaethog. Bydd yr arsyllfa'n defnyddio algorithmau fel HelioLinc3D i wella'r broses o ddarganfod asteroidau a allai fod yn beryglus hefyd.