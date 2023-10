Pam mae chwilio am ddŵr ar wyneb y Lleuad yn hanfodol i asiantaethau gofod fel JAXA ac ISRO?

By

Teitl yr Erthygl Newydd: Archwilio Pwysigrwydd Darganfod Dŵr ar Wyneb y Lleuad

Nod y cydweithrediad rhwng JAXA (Asiantaeth Archwilio Awyrofod Japan) ac ISRO (Sefydliad Ymchwil Gofod Indiaidd) yng nghenhadaeth LUPEX, a elwir hefyd yn Chandrayaan-4, yw ymchwilio i ddirgelion rhanbarth pegwn de'r lleuad. Gyda lander a chrwydryn ar gael iddynt, mae'r asiantaethau hyn yn gobeithio gwneud darganfyddiadau arloesol am wyneb y Lleuad.

Un o brif amcanion cenhadaeth Chandrayaan-4 yw llywio crwydro cadarn ar draws wyneb y lleuad a dioddef nosweithiau rhewllyd y lleuad yn llwyddiannus. Fodd bynnag, y nod cenhadol mwyaf hanfodol yw chwilio am ddŵr. Gall dadorchuddio moleciwlau dŵr neu iâ ar wyneb y lleuad gael goblygiadau pellgyrhaeddol ar gyfer archwilio gofod yn y dyfodol.

Mae presenoldeb dŵr ar y Lleuad yn arwyddocaol am sawl rheswm. Gallai fod yn adnodd cynaliadwy ar gyfer cynnal cenadaethau dynol, cynefinoedd gofod, a chynhyrchu tanwydd. Gellir torri dŵr i lawr yn hydrogen ac ocsigen, y gellir ei ddefnyddio wedyn fel gyriant ar gyfer llongau gofod. Byddai'r adnodd lleol hwn yn lleihau'r gost a'r ddibyniaeth ar y Ddaear am gyflenwadau hanfodol.

Ar ben hynny, bydd deall dosbarthiad a nodweddion dŵr y lleuad yn rhoi mewnwelediad gwerthfawr i ffurfiant ac esblygiad y Lleuad. Gallai daflu goleuni ar darddiad dŵr yng nghysawd yr haul a pha mor gyffredin ydyw mewn cyrff nefol eraill.

Cwestiynau Cyffredin:

C: Beth yw cenhadaeth LUPEX?

A: Mae cenhadaeth LUPEX (Archwilio Pegynol Lunar), a elwir hefyd yn Chandrayaan-4, yn ymdrech ar y cyd rhwng JAXA ac ISRO i astudio rhanbarth pegwn de'r lleuad gan ddefnyddio lander a rover.

C: Pam mae dod o hyd i ddŵr ar wyneb y Lleuad yn bwysig?

A: Mae gan ddarganfod dŵr ar wyneb y Lleuad oblygiadau sylweddol ar gyfer archwilio gofod yn y dyfodol, megis cynnal cenadaethau dynol, cynhyrchu tanwydd, a deall ffurfiant ac esblygiad y Lleuad.

C: Sut y gellir defnyddio dŵr ar y Lleuad ar gyfer archwilio gofod?

A: Gellir torri dŵr ar y Lleuad yn hydrogen ac ocsigen, a all wasanaethu fel gyrrwr ar gyfer llongau gofod, gan leihau dibyniaeth ar y Ddaear am gyflenwadau.