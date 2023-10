Tynged Chandrayaan-3: Heriau a Wynebir gan Vikram Lander ar y Lleuad

By

Mae cenhadaeth Chandrayaan-3 Sefydliad Ymchwil y Gofod India (Isro) wedi dod i ben, gyda’r llong ofod yn cael ei rhoi mewn cyflwr segur ar y lleuad. Mae glaniwr Vikram, ynghyd â chrwydryn Pragyan, wedi'u pweru i lawr a bydd yn aros ar wyneb y lleuad am gyfnod amhenodol. Fodd bynnag, hyd yn oed yn y cyflwr segur hwn, mae'r llong ofod yn dal i wynebu nifer o fygythiadau.

Un o'r prif heriau y mae Vikram a Pragyan yn eu hwynebu yw peledu cyson micrometeoroidau ar wyneb y lleuad. Gall y gronynnau bach hyn achosi difrod i'r llong ofod os ydyn nhw'n gwrthdaro â hi. Er nad oes awyrgylch ar y lleuad i achosi cyrydiad, mae tymereddau rhewllyd y noson lleuad ac ymbelydredd o'r haul hefyd yn peri risgiau posibl.

Mae Dr. P. Sreekumar, Athro a Chyfarwyddwr Canolfan Manipal y Gwyddorau Naturiol, yn esbonio y gallai llwch y lleuad fod yn broblem hefyd. Yn wahanol i lwch ar y Ddaear, gall llwch y lleuad gadw at ddeunyddiau oherwydd absenoldeb aer ar y lleuad. Gallai'r casgliad hwn o lwch o bosibl effeithio ar weithrediad y llong ofod.

Er gwaethaf yr heriau hyn, mae gwyddonwyr Isro yn fodlon â chyflawniadau'r genhadaeth. Archwiliodd cenhadaeth Chandrayaan-3 begwn deheuol y lleuad yn llwyddiannus, rhanbarth y credir ei fod yn cynnwys rhew dŵr. Cynhaliodd y crwydryn Pragyan ddadansoddiad cemegol o arwyneb y lleuad, gan gadarnhau presenoldeb sylffwr a chanfod elfennau eraill. Canfu'r crwydro hefyd weithgaredd seismig, gan ddarparu mewnwelediad gwerthfawr i gyfansoddiad y lleuad a gweithgaredd daearegol.

Ar y llaw arall, perfformiodd glaniwr Vikram arbrawf hop yn llwyddiannus, gan arddangos ei botensial i ddychwelyd samplau o'r lleuad mewn cenadaethau yn y dyfodol. Mae'r data a gasglwyd gan y genhadaeth nid yn unig wedi ehangu ein dealltwriaeth o'r lleuad, ond hefyd wedi paratoi'r ffordd ar gyfer teithiau lleuad a rhyngblanedol yn y dyfodol.

Er bod tynged Vikram a Pragyan ar y lleuad yn parhau i fod yn ansicr, mae eu cyfraniadau i archwilio'r lleuad yn ddiymwad. Gyda'u cenhadaeth wedi'i chwblhau, byddant am byth yn aros ar wyneb y lleuad, gan wasanaethu fel tyst i ymdrechion India i archwilio'r gofod.

Diffiniadau:

- Isro: Sefydliad Ymchwil Gofod Indiaidd

- Chandrayaan-3: Cenhadaeth lleuad Isro

– Vikram lander: Elfen lander Chandrayaan-3

- Crwydro Pragyan: Cydran crwydro Chandrayaan-3

