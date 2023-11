Erthygl Newydd: Dadorchuddio Dirgelion Ejecta Halo ar y Lleuad

Yn ddiweddar, mae gwyddonwyr o Sefydliad Ymchwil Gofod India (ISRO) a'r Ganolfan Synhwyro o Bell Genedlaethol (NRSC) wedi darparu mewnwelediadau hynod ddiddorol i ffenomen y lleuad a elwir yn 'ejecta halo'. Yn eu hadroddiad diweddaraf, mae'r ymchwilwyr yn taflu goleuni ar arwyddocâd y ffenomen hon a sut mae wedi eu galluogi i gael dealltwriaeth ddyfnach o arwyneb y lleuad.

Yn ystod cenhadaeth Chandrayaan-3, pan gyrhaeddodd lander Vikram yn llwyddiannus ar wyneb y lleuad ar Awst 23, creodd halo ejecta yn cynnwys deunydd lleuad. Mae'r halo hwn, a ddisgrifir fel darn llachar afreolaidd o amgylch y lander, wedi bod yn adnodd gwerthfawr ar gyfer astudio wyneb y lleuad.

Amcangyfrifodd yr ymchwilwyr fod tua 2.06 tunnell o epi regolith lleuad, sy'n cynnwys creigiau lleuad a phridd y cyfeirir ato'n gyffredin fel llwch y lleuad, wedi'u taflu a'u gwasgaru dros ardal o 108.4 m² o amgylch y safle glanio. Yr epi regolith yw haen uchaf arwyneb y lleuad.

Trwy ddadansoddi delweddau cydraniad uchel a ddaliwyd gan y Camera Cydraniad Uchel Orbiter (OHRC) o orbiter Chandrayaan 2, cymharodd y tîm gwyddonol ddelweddau cyn ac ar ôl glanio i gael gwell dealltwriaeth o'r ffenomen ejecta halo. Mae'r dadansoddiad hwn wedi rhoi mewnwelediadau gwerthfawr i rôl y gwthwyr cam disgyniad wrth gynhyrchu'r halo ejecta a sefydlu ei nodweddion.

Mae llwyddiant cenhadaeth Chandrayaan-3 yn garreg filltir arwyddocaol i raglen archwilio'r gofod India. Nid yn unig y cafodd glaniwr Vikram laniad meddal ar begwn deheuol y Lleuad, ond daeth India hefyd y bedwaredd wlad, ar ôl yr Unol Daleithiau, Tsieina, a Rwsia, i gyflawni'r gamp hon yn llwyddiannus. Trwy gydol y genhadaeth, cynhaliodd glaniwr Vikram a Pragyan Rover arbrofion gwyddonol amrywiol a gwneud darganfyddiadau nodedig.

Mae astudiaeth o'r ffenomen ejecta halo wedi ychwanegu at ein dealltwriaeth o ddeinameg arwyneb y lleuad a'r cymhlethdodau sy'n gysylltiedig â glaniadau lleuad. Bydd y canfyddiadau hyn yn cyfrannu at deithiau ac ymdrechion ymchwil yn y dyfodol gyda'r nod o archwilio cymydog nefol y Ddaear.

Cwestiynau a Ofynnir yn Aml (COA)

Beth yw epi regolith?

Mae epi regolith yn cyfeirio at haen uchaf wyneb y lleuad, sy'n cynnwys creigiau lleuad a phridd a elwir yn gyffredin yn llwch y lleuad.

Sut ffurfiwyd yr halo ejecta?

Ffurfiwyd yr halo ejecta o ganlyniad i'r gwthwyr cam disgyn a glaniad dilynol y glaniwr Vikram yn ystod cenhadaeth Chandrayaan-3.

Beth ddatgelodd yr astudiaeth o'r halo ejecta?

Darparodd astudiaeth o'r ffenomen ejecta halo fewnwelediadau gwerthfawr i ddeinameg arwyneb y lleuad a nodweddion regolith y lleuad. Cyfrannodd hefyd at well dealltwriaeth o'r cymhlethdodau sy'n gysylltiedig â glaniadau lleuad.

Ffynonellau:

- [Cylchgrawn Cymdeithas Indiaidd Synhwyro o Bell] (example.com)