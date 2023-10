Darganfyddiad Newydd: Dadorchuddio Cyfrinachau Glaniadau Lleuad

Pan gyffyrddodd glaniwr Vikram o Chandrayaan-3 ar wyneb y Lleuad ar Awst 23, daeth digwyddiad rhyfeddol i'r amlwg. Wrth iddo ddisgyn a dod i gysylltiad â phridd y lleuad, cafodd swm sylweddol o ddeunydd lleuad ei daflu i'r gofod, gan arwain at ffenomen drawiadol o'r enw “ejecta halo.”

Mae gwyddonwyr o Sefydliad Ymchwil Gofod India (ISRO) wedi amcangyfrif bod tua 2.06 tunnell o epi-regolith lleuad, sy'n cyfeirio at wyneb uchaf pridd lleuad neu regolith, wedi'u diarddel o'r safle glanio dros ardal o 108.4 m². Mae'r darganfyddiad cyfareddol hwn, sydd wedi'i ddogfennu yn y Journal of the Indian Society of Remote Sensing, yn cynnig mewnwelediad gwerthfawr i ymddygiad deunyddiau lleuad yn ystod digwyddiadau glanio ac yn paratoi'r ffordd ar gyfer ymchwil pellach i ddaeareg y lleuad.

I ymchwilio i'r ffenomen hon, trodd gwyddonwyr at y Camera Cydraniad Uchel Orbiter (OHRC) ar fwrdd yr orbiter Chandrayaan-2. Trwy gymharu delweddau pancromatig manwl a gipiwyd cyn ac ar ôl glaniad Vikram, roeddent yn gallu nodweddu'r 'ejecta halo' hudolus. Roedd y darn llachar afreolaidd hwn yn amgylchynu'r lander, gan ddadorchuddio dynameg hynod ddiddorol glaniadau'r lleuad.

Mae'r canfyddiadau'n taflu goleuni ar y grymoedd a'r mecanweithiau sydd ar waith yn ystod y broses lanio, gan roi dealltwriaeth ddyfnach i wyddonwyr o effaith glanwyr lleuad ar wyneb y lleuad. At hynny, amcangyfrifodd y gwyddonwyr faint o epiregolith lleuad a gafodd ei daflu allan gan ddefnyddio cysylltiadau empirig, gan ychwanegu at ein gwybodaeth am feintiau ac ymddygiad deunyddiau lleuad mewn digwyddiadau o'r fath.

Mae'r darganfyddiad newydd hwn yn garreg filltir arwyddocaol mewn archwilio'r lleuad, gan gynnig persbectif newydd ar y rhyngweithio rhwng llong ofod ac arwyneb y lleuad. Mae'n agor llwybrau cyffrous ar gyfer astudiaethau yn y dyfodol, gan ysgogi ein dealltwriaeth o ddaeareg y Lleuad a pharatoi'r ffordd ar gyfer teithiau lleuad uwch.

Beth yw 'halo ejecta'?

Mae 'halo ejecta' yn cyfeirio at yr ardal ddisglair afreolaidd sy'n cael ei chreu o amgylch lander lleuad ar effaith ar wyneb y lleuad, a achosir gan alldaflu deunydd lleuad.

Beth yw epi-regolith y lleuad?

Mae epi-regolith lleuad yn cyfeirio at yr haen uchaf o bridd neu regolith a geir ar wyneb y Lleuad.

Sut cafodd yr 'ejecta halo' ei astudio?

Defnyddiodd gwyddonwyr y Camera Cydraniad Uchel Orbiter (OHRC) ar fwrdd yr orbiter Chandrayaan-2 i ddal delweddau cydraniad uchel cyn ac ar ôl y glaniad, gan ganiatáu ar gyfer dadansoddiad manwl o'r 'ejecta halo'.

Pa effaith mae'r darganfyddiad hwn yn ei gael ar archwilio'r lleuad?

Mae'r darganfyddiad hwn yn rhoi mewnwelediad gwerthfawr i ymddygiad deunyddiau lleuad yn ystod glaniadau ac yn gwella ein dealltwriaeth o'r grymoedd a'r ddeinameg dan sylw. Mae'n agor llwybrau newydd ar gyfer ymchwil a datblygiadau mewn daeareg lleuad a chynllunio cenhadaeth.