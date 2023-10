Astudiaeth Newydd yn datgelu Canfyddiadau Diddorol am Laniad Lleuad Chandrayaan-3

Mae astudiaeth ddiweddar a gynhaliwyd gan wyddonwyr o Sefydliad Ymchwil Gofod India (ISRO) wedi datgelu manylion hynod ddiddorol am laniad lleuad hanesyddol modiwl glanio Chandrayaan-3, Vikram. Cyhoeddwyd yr astudiaeth, o'r enw “Nodweddu Ejecta Halo ar yr Arwyneb Lunar o Gwmpas Chandrayaan-3 Vikram Lander gan Ddefnyddio Delweddaeth OHRC,” yn y Journal of the Indian Society of Remote Sensing.

Yn ôl yr astudiaeth, pan wnaeth Vikram ei gyffwrdd ar wyneb y lleuad ar Awst 23, 2023, creodd ffenomen ryfeddol o’r enw “halo ejecta.” Cynhyrchwyd yr halo ejecta hwn wrth i'r modiwl lander godi llwch y lleuad a chreu darn llachar o'i gwmpas ei hun wrth ddisgyn a glanio.

Gan ddefnyddio delweddau pancromatig cydraniad uchel o Camera Cydraniad Uchel Orbiter Orbiter Chandrayaan-2 (OHRC), cymharodd y gwyddonwyr y delweddau a dynnwyd cyn ac ar ôl y digwyddiad glanio. Roeddent yn nodweddu'r halo ejecta fel darn llachar afreolaidd o amgylch y lander.

Mae'r astudiaeth yn amcangyfrif bod tua 2.06 tunnell o epi regolith lleuad (deunydd wyneb) wedi'u taflu allan a'u dadleoli dros ardal o 108.4 m² o amgylch y safle glanio. Mae'r dadleoli sylweddol hwn o ddeunydd lleuad yn rhoi mewnwelediad gwerthfawr i brosesau daearegol a chyfansoddiad arwyneb y lleuad.

Roedd glaniad meddal llwyddiannus Chandrayaan-3 ar wyneb y lleuad yn nodi cyflawniad hanesyddol i India, gan ei gwneud y bedwaredd wlad i lanio llong ofod ar y lleuad a'r gyntaf i gyffwrdd yn y rhanbarth pegynol. Ers y glaniad, mae glaniwr Vikram a Pragyan Rover wedi cynnal amrywiol fesuriadau in-situ, gan gadarnhau presenoldeb sylffwr yn y rhanbarth a chanfod mân elfennau.

Er gwaethaf mynd i gysgu ar ôl un diwrnod lleuad, mae ymdrechion i ddeffro'r lander a'r crwydro wedi bod yn aflwyddiannus hyd yn hyn. Fodd bynnag, mae'r data a'r canfyddiadau a gasglwyd yn ystod eu cyfnod gweithredol yn parhau i ddarparu mewnwelediad gwerthfawr i'n cymydog nefol agosaf.

Cwestiynau Cyffredin:

C: Beth yw halo ejecta?

A: Mae halo ejecta yn ffenomen sy'n digwydd yn ystod glaniad lleuad pan godir llwch lleuad, gan greu clwt llachar o amgylch y safle glanio.

C: Faint o ddeunydd lleuad a gafodd ei daflu allan yn ystod glaniad Chandrayaan-3?

A: Mae'r astudiaeth yn amcangyfrif bod tua 2.06 tunnell o ddeunydd arwyneb lleuad wedi'i daflu allan a'i ddadleoli dros ardal o 108.4 m² o amgylch y safle glanio.

C: Beth oedd rhai o'r mesuriadau a wnaed gan Vikram a Pragyan Rover?

A: Mae rhai o'r mesuriadau a gynhaliwyd yn cynnwys cadarnhau presenoldeb sylffwr yn y rhanbarth a chanfod presenoldeb mân elfennau ar wyneb y lleuad.

Ffynonellau:

- Cylchgrawn Cymdeithas Synhwyro o Bell India: [URL]

- ISRO: [URL]