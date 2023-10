Heriau Tystiolaeth Newydd Rolau Rhyw Helwyr-Casglu Traddodiadol

By

Mae ymchwil diweddar a gynhaliwyd gan yr athro anthropoleg Sarah Lacy o Brifysgol Delaware yn herio'r gred hirsefydlog bod dynion yn helwyr a menywod yn gasglwyr yn y cyfnod cynhanesyddol. Adolygodd Lacy a’i chydweithiwr Cara Ocobock o Brifysgol Notre Dame dystiolaeth archeolegol a llenyddiaeth o’r cyfnod Paleolithig ac ni chanfuwyd fawr o gefnogaeth i’r syniad bod rolau’n cael eu neilltuo’n benodol i bob rhyw. Fe wnaethon nhw ddarganfod hefyd bod merched yn gorfforol alluog i hela a bod yna enghreifftiau o gydraddoldeb i'r ddau ryw mewn offer hynafol, diet, celf, claddedigaethau, ac anatomeg.

Mae ymchwil Lacy ac Ocobock yn gwrth-ddweud yn uniongyrchol theori “Man the Hunter,” a boblogeiddiwyd gyntaf ym 1968 gan yr anthropolegwyr Richard B. Lee ac Irven DeVore. Mae'r ddamcaniaeth yn awgrymu bod hela wedi chwarae rhan hanfodol yn esblygiad dynol a bod pob heliwr yn wrywaidd. Mae Lacy yn priodoli derbyniad eang y ddamcaniaeth hon i duedd rhywedd ac mae'n gobeithio y bydd ei chanfyddiadau yn dod yn ddull rhagosodedig ar gyfer ymchwil yn y dyfodol.

Bu’r tîm ymchwil hefyd yn archwilio’r gwahaniaethau anatomegol a ffisiolegol rhwng dynion a merched i benderfynu a oedd y ffactorau hyn yn atal menywod rhag hela. Canfuwyd er bod gan ddynion fantais mewn gweithgareddau a oedd yn gofyn am gyflymder a phŵer, roedd gan fenywod fantais mewn gweithgareddau a oedd yn gofyn am ddygnwch. Roedd y ddau set o weithgareddau yn hanfodol i hela yn yr hen amser. Tynnodd y tîm sylw hefyd at rôl estrogen, sy'n fwy amlwg mewn menywod, wrth roi'r fantais hon.

Mae’r ymchwil newydd hon yn herio credoau hirsefydlog am rolau rhywedd mewn cymdeithasau cynhanesyddol ac yn pwysleisio’r angen i archwilio ymhellach fywydau bodau dynol cynnar, yn enwedig menywod. Mae Lacy yn credu mai’r syniad o hyblygrwydd a llafur ar y cyd mewn cymunedau bach ddylai fod y rhagdybiaeth ddiofyn wrth astudio cymdeithasau cynhanesyddol.

