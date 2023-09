Ffisegwyr Culhau Chwilio am Fonopolau Magnetig Gan Ddefnyddio Data Gwrthdaro Hadron Mawr

By

Mae ffisegwyr wedi amau ​​ers tro bodolaeth monopolau magnetig - gronynnau sydd â phegwn gogledd neu begwn y de heb eu cyfatebol. Er nad yw'r monopolau swil hyn wedi'u canfod eto, mae data newydd o'r Gwrthdarwr Hadron Mawr (LHC) wedi galluogi ymchwilwyr i gyfyngu ar y gofod ynni posibl lle gallai monopolau magnetig fyw.

Cynigiwyd y cysyniad o fonopolau magnetig yn wreiddiol gan y ffisegydd Paul Dirac. Awgrymodd y byddai presenoldeb monopolion magnetig yn gyson â mecaneg cwantwm ac y gallai esbonio rhai nodweddion gwefr anesboniadwy. Yn ôl damcaniaeth Dirac, y tâl magnetig lleiaf posibl ar gyfer un polyn mono yw 68.5 gwaith y wefr ar electron, gyda monopolion mwy yn lluosrifau o hynny.

Yn y 1970au, enillodd y chwilio am fonopolion magnetig fomentwm wrth iddo ddod yn brawf allweddol ar gyfer damcaniaethau a oedd yn anelu at uno perthnasedd cyffredinol a mecaneg cwantwm. Er bod adroddiadau am ddarganfod monopolion magnetig wedi dod i'r amlwg o bryd i'w gilydd, maent yn aml wedi'u tynnu'n ôl neu achosion o gam-adrodd.

Mae cydweithrediad ATLAS yn CERN, gan ddefnyddio data o'r LHC, wedi nodi dau fecanwaith posibl y gallai gwrthdrawiadau ynni uchel rhwng protonau greu monopolau magnetig gyda masau hyd at 4 TeV. Mae'r ddau fecanwaith yn cynnwys rhyddhau ffotonau rhithwir gan y protonau. Mewn un senario, mae ffoton rhithwir yn creu monopol magnetig ar ei ben ei hun, ac yn y llall, mae dau ffoton yn rhyngweithio i greu polyn mono. Byddai'r naill senario neu'r llall yn adfer y cymesuredd deuol trydan-magnetig wedi'i dorri yn hafaliadau Maxwell.

Mae ATLAS yn chwilio am dystiolaeth o fonopolion magnetig trwy chwilio am ddyddodion gwefr ar eu synhwyrydd. Gan y byddai un polyn yn cario gwefr llawer mwy na gwefr electron, dylai ei ddyddodion sefyll allan oddi wrth rai gronynnau isatomig eraill.

Er nad yw ATLAS wedi dod o hyd i dystiolaeth uniongyrchol o fonopolion magnetig eto, mae eu dadansoddiad o ddata LHC o 2015-2018 wedi caniatáu iddynt leihau'r masau posibl a chyfradd cynhyrchu ar gyfer y monopolau lleiaf gan ffactor o dri.

Er y gall ymddangos fel cwest diddiwedd, mae'r gymuned ffiseg yn credu ym mhwysigrwydd dod o hyd i fonopolau magnetig. Nid yn unig y byddai eu darganfyddiad yn dilysu damcaniaethau rhagfynegi eu bodolaeth, ond gallai llu'r monopolau hyn hefyd wahaniaethu rhwng damcaniaethau cystadleuol.

Mae'r papur ymchwil sy'n trafod y canfyddiadau hyn wedi'i gyflwyno i'r Journal of High Energy Physics ac mae ar gael fel rhagargraffiad ar ArXiv.org.

