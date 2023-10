Deall Theori Cynulliad: Archwilio'r Rhyngwyneb Rhwng Esblygiad a Ffiseg

Mae esblygiad a ffiseg yn aml yn cael eu hystyried yn ddau faes gwahanol, ond mae papurau diweddar a gyhoeddwyd mewn cyfnodolion mawreddog wedi ceisio pontio'r disgyblaethau hyn. Fodd bynnag, mae un o'r papurau hyn, yn arbennig, wedi'i feirniadu am ei ysgrifennu gwael a'i gamliwio o'r berthynas rhwng esblygiad a ffiseg.

Mae'r papur sydd wedi'i ysgrifennu'n wael yn cyflwyno Theori Cynulliad, sy'n cynnig mewnwelediad i amodau naturiol sy'n galluogi cemeg combinatorial a chynhyrchu moleciwlau cymhleth. Fodd bynnag, mae'r awduron, sy'n gemegwyr, yn honni'n anghywir bod ffiseg a bioleg yn anghydnaws. Mewn gwirionedd, mae esblygiad yn gwbl gydnaws â ffiseg, ac mae hyn wedi'i gydnabod ers amser maith.

Mae Theori Cynulliad yn cyflwyno fframwaith sy'n ceisio ailddiffinio'r cysyniad o 'wrthrych' mewn perthynas â chyfreithiau ffiseg. Mae'r ddamcaniaeth yn awgrymu y gallai gwrthrychau gynnwys endidau ffisegol fel atomau, ond hefyd cysyniadau anffisegol fel ieithoedd dynol a memes. Fodd bynnag, nid yw'r papur yn esbonio'r ddamcaniaeth hon yn ddigonol, gan achosi dryswch a llesteirio dealltwriaeth.

Er mwyn deall Theori'r Cynulliad yn well, mae'n helpu i feddwl am y peth yn nhermau cemeg. Dychmygwch daflu cymysgedd o gemegau syml at ei gilydd ac arsylwi ar yr adweithiau. Fel arfer byddai'r canlyniad yn gyfuniad o bolymerau, pob un wedi'i ymgynnull o drefniant ar hap o'r cemegau syml. Fodd bynnag, mewn gwirionedd, rydym yn aml yn arsylwi ar nifer gyfyngedig o gyfuniadau ffafriol iawn. Mae hyn yn debyg i sut mae esblygiad yn dewis nifer gyfyngedig o broteinau swyddogaethol allan o'r boblogaeth enfawr bosibl.

Mae Theori Cynulliad yn cynnig y gellir gweld unrhyw boblogaeth o foleciwlau o ganlyniad i'r nifer lleiaf o gamau sydd eu hangen ar gyfer cydosod, ynghyd â nifer y copïau sy'n bresennol. Mae hyn yn cydnabod bod y boblogaeth derfynol yn cael ei dylanwadu gan hanes ac wrth gefn camau cynnar y cynulliad. Mae'r ddamcaniaeth yn ddefnyddiol wrth wahaniaethu'n feintiol rhwng polymerau a gydosodwyd ar hap a'r rhai a ffurfiwyd o gopïau lluosog o monomer sengl.

Er bod gan Theori Cynulliad gymwysiadau posibl, mae'n hanfodol cydnabod ei chyfyngiadau ac osgoi camliwio'r berthynas rhwng esblygiad a ffiseg. Mae esblygiad yn parhau i fod yn gyson â chyfreithiau ffiseg a gellir ei ddeall o fewn fframweithiau presennol.

