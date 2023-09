Llong ofod Aditya L1 India â Chyfarpar i Ymdrin â Fflêr Solar a CMEs

Yn ddiweddar, mae'r Weinyddiaeth Awyrenneg a Gofod Genedlaethol (NASA) wedi rhannu ffilm o'i llong ofod, Parker Solar Probe, yn mynd trwy gwmwl alldafliad màs coronaidd (CME) pwerus. Mae'r CME hwn yn ddiarddeliad cryf o gorona'r Haul a all o bosibl niweidio lloerennau a llongau gofod. Gyda disgwyl i long ofod India Aditya L1 gyrraedd ei chyrchfan mewn pedwar mis, mae pryderon yn codi ynghylch effaith bosibl CME ar y genhadaeth.

Er gwaethaf yr ofnau hyn, mae gan long ofod Aditya L1 ddwy fantais a allai ei helpu i wrthsefyll digwyddiadau o'r fath. Yn gyntaf, mae wedi'i leoli gryn bellter o'r Haul, yn wahanol i Parker Solar Probe NASA sy'n agosáu at yr Haul ar bellter o 6.9 miliwn cilomedr. Mae Aditya L1, ar y llaw arall, tua 1.5 miliwn cilomedr i ffwrdd o'r Ddaear. Gallai'r gwahaniaeth gofodol hwn ddarparu lefel uwch o amddiffyniad.

Yn ogystal, mae gan long ofod Aditya L1 aloion a sylweddau arbennig sydd wedi'u cynllunio i'w diogelu rhag peryglon sy'n gysylltiedig â gofod fel ymbelydredd eithafol a chymylau CME. Mae'r nodwedd hon yn sicrhau bod y llong ofod wedi'i pharatoi'n dda i drin unrhyw risgiau posibl sy'n gysylltiedig â'i hagosrwydd at yr Haul.

Aditya L-1 yw cenhadaeth solar gyntaf India ac yn ddiweddar mae wedi cwblhau ei bedwaredd symudiad i'r Ddaear ar 15 Medi. Nod y cydweithrediad rhwng Sefydliad Ymchwil Gofod India (ISRO) a chwe sefydliad cenedlaethol arall yw astudio ffotosffer, cromosffer a chorona'r Haul. defnyddio gronynnau electromagnetig datblygedig a synwyryddion maes magnetig.

Gyda'i ddyluniad cadarn a'i fesurau amddiffynnol, mae llong ofod Aditya L1 mewn sefyllfa dda i gyfrannu'n sylweddol at ein dealltwriaeth o'r Haul a'i ymddygiad. Mae'r genhadaeth hon yn gam hanfodol i raglen archwilio'r gofod India, gan arddangos gallu technolegol y wlad a'i hymroddiad i ymchwil wyddonol.

Ffynonellau:

- ffynhonnell erthygl