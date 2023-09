Gallai Iwerddon Brofi Arddangosfa Syfrdanol o Oleuadau'r Gogledd

Mae'n bosibl y bydd gan syllu ar y sêr Gwyddelig gyfle i weld arddangosfa ryfeddol o Oleuadau'r Gogledd ar Fedi 23. Gallai cyhydnos mis Medi greu arddangosfa ysblennydd o'r aurora borealis, yn enwedig ar hyd arfordiroedd gwledig gogledd Iwerddon. Mae siawns hefyd y gallai'r goleuadau fod yn weladwy mewn ardaloedd eraill gan gynnwys Mayo, Ashbourne, a Dulyn, yn dibynnu ar y tywydd. Mae Goleuadau'r Gogledd yn arddangos arlliwiau disglair o wyrdd, pinc a choch, yn deillio o ronynnau'n rhyngweithio ag atmosffer y Ddaear.

Eglurodd David Moore, golygydd cylchgrawn Astronomy Ireland, fod yr equinox yn cynyddu'r tebygolrwydd o weld y Goleuni'r Gogledd oherwydd gogwydd y Ddaear tuag at yr haul. Er y gall haul tawel ddileu unrhyw siawns o fod yn dyst i'r ffenomen, gall hyd yn oed ffrwydrad cymedrol ar yr haul yn ystod yr cyhydnos ysgogi arddangosfa o'r aurora. Awgrymodd Moore y byddai’r rhai sy’n byw ar arfordir gogledd Iwerddon yn cael golygfa well, gan eu bod yn gallu syllu allan dros Gefnfor yr Iwerydd heb unrhyw ymyrraeth gan oleuadau’r ddinas yn y pellter.

Fodd bynnag, rhybuddiodd Moore rhag mynd yn rhy obeithiol am arsylwi'r arddangosfa gyfan, gan ei fod yn dibynnu'n helaeth ar y tywydd. Mae tywydd anrhagweladwy Iwerddon yn aml yn arwain at orchudd cwmwl, a all rwystro'r olygfa. Serch hynny, mae yna adegau o awyr glir yn y wlad, ac mae'r rhagolygon tywydd diweddaraf ar gyfer Medi 23 yn nodi posibilrwydd o awyr glir yn dilyn cyfnod o law. Mae hyn yn cynnig rhywfaint o obaith i sêr-gazers yn Iwerddon sy’n edrych ymlaen yn eiddgar at sioe ddisglair yn awyr y nos.

