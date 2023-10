Mae Oerydd yn gollwng ar yr Orsaf Ofod Ryngwladol yn Amharu ar Gofodwalk Cosmonauts Rwsiaidd

By

Daeth yr Orsaf Ofod Ryngwladol (ISS) ar draws mân rwystr yn ystod taith i'r gofod gan y cosmonau Rwsiaidd Oleg Kononenko a Nikolai Chub. Wrth iddynt archwilio gollyngiad ar reiddiadur wrth gefn ar fodiwl labordy Nauka yn Rwsia, gollyngodd swigen o oerydd yn annisgwyl, gan ysgogi pryderon am eu diogelwch. Cyfarwyddwyd y cosmonauts i adael yr ardal ar unwaith, er y penderfynwyd yn ddiweddarach nad oedd yr oerydd yn dod i gysylltiad â'u siwtiau.

Er mwyn sicrhau diogelwch y cosmonauts ac atal cyflwyno halogion i'r amgylchedd ISS, y deuawd spacewalking sychu i lawr eu siwtiau ac offer cyn dychwelyd i'r orsaf. Yn ogystal, gweithredodd yr asiantaeth ofod fesurau hidlo ychwanegol o fewn yr ISS i ddileu unrhyw olion sy'n weddill o'r oerydd.

Roedd y digwyddiad hwn yn nodi'r trydydd tro i oerydd ollwng o galedwedd Rwsiaidd sydd ynghlwm wrth yr ISS. Gwelwyd gollyngiadau blaenorol mewn llong ofod Soyuz ym mis Rhagfyr 2022 a chludo nwyddau Rwsia Progress 82 ym mis Chwefror, a phriodolwyd y ddau i effeithiau allanol i ddechrau. Fodd bynnag, mae digwyddiadau o'r fath yn digwydd eto yn codi cwestiynau ynghylch cywirdeb y caledwedd ei hun.

Er gwaethaf y gollyngiad oerydd, mae NASA yn honni bod gweithrediadau ar fwrdd yr ISS yn parhau fel arfer. Bydd y llwybr gofod gohiriedig yn cael ei aildrefnu, ac mae gofodwyr NASA yn dal i fod i fentro y tu allan i'r orsaf yn y dyfodol agos.

Cwestiynau Cyffredin:

C: Beth achosodd yr aflonyddwch yn ystod llwybr gofod y cosmonauts Rwsiaidd?

A: Mae swigen o oerydd yn gollwng allan o reiddiadur wrth gefn ar y modiwl labordy Nauka.

C: A ddaeth yr oerydd i gysylltiad â siwtiau'r cosmonauts?

A: Na, cadarnhawyd nad oedd yr oerydd yn cyrraedd eu siwtiau.

C: Sut y sicrhawyd diogelwch y cosmonauts?

A: Sychodd y cosmonauts eu siwtiau a'u hoffer i ddileu unrhyw olion oerydd cyn dychwelyd i'r ISS.

C: A fu gollyngiadau oerydd o'r blaen ar yr ISS?

A: Do, bu dau ddigwyddiad blaenorol yn ymwneud â chaledwedd Rwsiaidd ynghlwm wrth yr ISS.

C: A oes unrhyw bryder ynghylch cywirdeb y caledwedd yn dilyn y digwyddiadau hyn?

A: Mae ailadrodd gollyngiadau oerydd yn codi cwestiynau am gywirdeb y caledwedd.