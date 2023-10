Mae gwyddonwyr yn Darganfod Symud Atomau Haearn yng Nghraidd Mewnol Solet y Ddaear

Yn ddiweddar, mae gwyddonwyr wedi gwneud darganfyddiad arloesol ynghylch symudiad atomau haearn o fewn craidd mewnol solet y Ddaear. Mae'r darganfyddiad newydd hwn yn taflu goleuni ar ddeinameg cywrain craidd ein planed ac yn rhoi mewnwelediad i faes magnetig y Ddaear.

Rhennir craidd y Ddaear yn ddwy ran: y craidd allanol hylif a'r craidd mewnol solet. Nid yw'r craidd mewnol solet, er gwaethaf ei enw, yn gwbl ansymudol. Mae wedi bod yn hysbys ers peth amser bod yna weithgaredd seismig o fewn y craidd mewnol, ond erbyn hyn mae gwyddonwyr wedi darganfod bod atomau haearn unigol hefyd yn profi symudiad.

Mae gan y symudiad hwn o atomau haearn o fewn y craidd mewnol solet oblygiadau pwysig i'n dealltwriaeth o faes magnetig y Ddaear. Mae'r maes magnetig yn cael ei gynhyrchu gan symudiad haearn tawdd yn y craidd allanol, a gall symudiad atomau haearn yn y craidd mewnol ddylanwadu ar ymddygiad magnetig cyffredinol y blaned.

Trwy astudio tonnau seismig yn teithio trwy'r Ddaear, roedd gwyddonwyr yn gallu gweld newidiadau cynnil ym mhhriodweddau'r craidd mewnol. Mae'r newidiadau hyn yn dynodi symudiad atomau haearn, gan ddarparu tystiolaeth o fodolaeth y ffenomen anhysbys hon.

Mae deall symudiad atomau haearn o fewn y craidd mewnol solet yn gam arwyddocaol tuag at ddeall dynameg cymhleth craidd a maes magnetig y Ddaear. Mae'r astudiaeth hon yn ychwanegu at ein gwybodaeth am weithrediad mewnol ein planed ac mae ganddi'r potensial i gyfrannu at ddatblygiadau mewn meysydd fel geoffiseg a geomagneteg.

