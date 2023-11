Datgloi Dirgelion Tyllau Gwyn: Taith Trwy'r Cosmos

By

Wrth Eich Enw / Cynorthwy-ydd Cymwynasgar

Mae llyfr newydd arloesol Carlo Rovelli yn treiddio i fyd enigmatig tyllau gwyn, gan gyflwyno damcaniaeth gyfareddol ar eu ffurfiant a pham eu bod yn parhau i fod yn anodd dod o hyd iddynt yn ein harsylwadau o'r bydysawd. Yn wahanol i dyllau du, mae tyllau gwyn yn wrthrychau y gall mater arllwys ohonynt, ond ni allwch fynd i mewn. Tra bod tyllau duon, a ffurfiwyd o sêr anferth sydd wedi cwympo, yn swyno ein dychymyg ac wedi cael eu harsylwi mewn galaethau pell, mae tyllau gwyn wedi aros yn ddirgel a heb eu cadarnhau.

Mae Rovelli, ffisegydd damcaniaethol medrus a chyfathrebwr gwyddoniaeth cyfareddol, yn mynd â darllenwyr ar daith ryfeddol drwy'r cosmos. Yn ei lyfr, gyda’r teitl priodol “White Holes,” mae’n ein harwain i ganol twll du, gan herio disgwyliadau o ffordd bengaead anochel. Yn hytrach, mae'n ein gyrru ymlaen, gan ddatgelu persbectif newydd ar weithrediad y bydysawd.

Yn ôl Rovelli, wrth i seren ddymchwel i ffurfio twll du, yn y pen draw daw mor gryno fel bod deddfau perthnasedd cyffredinol yn ildio i gyfreithiau mecaneg cwantwm. Mae damcaniaeth cwantwm, gwyddor ansicrwydd ar raddfa fach, yn cyflwyno byd o ronynnau tebygol a chlytiau gofod. Yn y byd hwn, daw'r hyn na ellid ei ddychmygu o'r blaen yn ymarferol. Mae Rovelli yn awgrymu, wrth i’r seren sy’n cwympo gyrraedd pwynt o ansicrwydd cwantwm, y gallai “bownsio” yn ôl trwy amser, gan drawsnewid yn dwll gwyn.

Tra bod llyfrau am ffenomenau cosmig eithafol yn gallu bod yn heriol i’w cyfleu heb nodiant mathemategol, mae dawn Rovelli yn gorwedd yn ei allu i ennyn diddordeb darllenwyr â rhyddiaith delynegol a delweddaeth fywiog. Yn “White Holes,” mae’n crynhoi’r ehangder helaeth o wybodaeth a gwmpesir yn “A Brief History of Time” gan Stephen Hawking yn benodau cryno ond cyffrous.

Mae archwiliad Rovelli o dyllau gwyn yn rhoi persbectif ffres ar ddirgelion y bydysawd. Wrth wthio ffiniau ein dealltwriaeth, mae’n ein gwahodd i fyfyrio ar y posibiliadau sy’n llechu y tu hwnt i orchudd tyllau du a chael cipolwg ar gydgysylltiad dwys gofod, amser, a mecaneg cwantwm.

Cwestiynau Cyffredin

C: Beth yw tyllau gwyn?

A: Mae tyllau gwyn yn wrthrychau nefol damcaniaethol sy'n diarddel mater ac egni ond nad ydynt yn caniatáu i unrhyw beth fynd i mewn iddynt.

C: Sut mae tyllau gwyn yn wahanol i dyllau du?

A: Tra bod tyllau du yn ffurfio o sêr enfawr sydd wedi cwympo ac yn dal popeth o fewn eu gorwelion digwyddiadau, mae tyllau gwyn yn rhyddhau mater ac egni ond yn atal unrhyw fynediad.

C: Pam mae tyllau gwyn yn anos i'w harsylwi na thyllau du?

A: Nid yw tyllau gwyn wedi'u harsylwi'n uniongyrchol, ac mae eu bodolaeth yn parhau i fod yn ddamcaniaethol. Mae hyn yn eu gwneud yn fwy heriol i'w hastudio o gymharu â thyllau du, sydd wedi'u canfod trwy dystiolaeth anuniongyrchol mewn galaethau pell.

C: Sut mae damcaniaeth Carlo Rovelli yn cynnig ffurfio tyllau gwyn?

A: Mae Rovelli yn awgrymu, wrth i seren sy'n cwympo gyrraedd pwynt o grynodeb eithafol, y gallai deddfau mecaneg cwantwm ddisodli rhai perthnasedd cyffredinol. Gallai’r ansicrwydd cwantwm hwn ganiatáu i’r seren “bownsio” yn ôl trwy amser, gan drawsnewid yn dwll gwyn.

C: A all tyllau gwyn ein helpu i ddeall dirgelion y bydysawd?

A: Trwy archwilio posibiliadau tyllau gwyn, mae Rovelli yn ehangu ein dealltwriaeth o ffenomenau cosmig. Mae ei fewnwelediadau yn herio damcaniaethau presennol ac yn agor llwybrau archwilio newydd i natur gydgysylltiedig gofod, amser, a mecaneg cwantwm.