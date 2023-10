Dylai India Osgoi'r Ras Ofod, Meddai Llyfr Newydd

By

Mae llyfr newydd o’r enw “Chandrayaan-3: India on the Moon” yn pwysleisio na ddylai India gymryd rhan yn y ras ofod bresennol rhwng yr Unol Daleithiau a China. Mae llwyddiant cenhadaeth Chandrayaan-3 eisoes wedi dangos galluoedd y system Indiaidd i gyflawni prosiectau technoleg-ddwys o'r fath.

Mae'r llyfr, a ysgrifennwyd gan Ajey Lele, ymgynghorydd yn Sefydliad Astudiaethau a Dadansoddiadau Amddiffyn Manohar Parrikar, yn rhoi trosolwg o genhadaeth Chandrayaan-3 yn ogystal ag esblygiad rhaglen lleuad India. Mae'n olrhain taith India i'r lleuad, gan ddechrau o'i sefydlu yn y 2000au cynnar.

Yn ôl Lele, mae llwyddiant cenhadaeth Chandrayaan-3 nid yn unig yn fuddiol i sector gofod masnachol India, ond hefyd yn arddangos galluoedd gwyddonol a thechnolegol y wlad. Disgwylir i'r cyflawniad hwn ddenu mwy o fuddsoddiadau i'r sector gofod yn y dyfodol.

Mae Lele yn dadlau na ddylai India weld ei hun fel rhan o'r "ras lleuad" fel y'i gelwir. Mae'n esbonio bod cystadleuaeth yn y gofod yn agwedd ddiffiniol ar wleidyddiaeth pŵer cyfnod y Rhyfel Oer, a heddiw, mae pob gwlad yn cynllunio ei rhaglenni gofod yn seiliedig ar ei galluoedd technolegol ac ariannol ei hun.

Tra'n cydnabod bod gwledydd yn archwilio'r lleuad am adnoddau planedol, mae Lele yn nodi nad yw mynd ar eich pen eich hun yn opsiwn ymarferol. Mae ymdrechion cydweithredol, fel y Rhaglen Artemis, yn cael eu sefydlu i hwyluso cydweithrediad rhyngwladol. Mae gan hyd yn oed gwledydd fel Tsieina a Rwsia ddiddordeb mewn sefydlu coridor Lleuad.

Mae Lele yn awgrymu y dylai gwledydd fel India gadw'n glir o'r gystadleuaeth hon rhwng yr Unol Daleithiau a Tsieina. Yn lle hynny, mae'n argymell bod India yn canolbwyntio ar ynganu'n glir ei hagenda Moon ei hun a chynllunio cydweithrediadau yn y dyfodol gyda'r cenhedloedd gofodwyr mawr.

Mae llwyddiant cenhadaeth Chandrayaan-3 yn gosod India fel chwaraewr nodedig yn y diwydiant gofod ac yn rhoi bri “pŵer meddal” iddi ar y llwyfan byd-eang.

Ar y cyfan, mae'r llyfr yn pwysleisio y dylid cydnabod cyflawniadau India yn y gofod a'u defnyddio ar gyfer datblygiadau yn y dyfodol, tra'n osgoi cystadleuaeth ddiangen yn y ras i'r lleuad.

Diffiniadau:

- Chandrayaan-3: Trydedd genhadaeth archwilio lleuad India.

– Pŵer meddal: Gallu gwlad i ddylanwadu ar eraill trwy ddulliau nad ydynt yn orfodol, megis cyfnewid diwylliannol a diplomyddiaeth.

- ISRO: Sefydliad Ymchwil Gofod Indiaidd

