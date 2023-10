Darganfyddiad Anferth: Mae gwyddonwyr yn Canfod Byrstio Radio Cyflym Pellaf a Disgleiriaf Hyd Yma

By

Mae tîm rhyngwladol o wyddonwyr wedi gwneud darganfyddiad rhyfeddol wrth astudio pyliau radio cyflym (FRBs). Maent wedi canfod FRB, o'r enw FRB 20220610A, sydd nid yn unig y pellter pellaf a gofnodwyd erioed, ond hefyd yn un o'r disgleiriaf a welwyd erioed. Cymerodd tua wyth biliwn o flynyddoedd i signal FRB o FRB 20220610A gyrraedd y Ddaear ym mis Mehefin y llynedd, gan ei wneud tua 50 y cant yn hŷn na deiliad y record pellter blaenorol.

Amcangyfrifir bod yr ynni a ryddhawyd gan FRB 20220610A mewn ychydig filieiliadau yn unig yn cyfateb i'r hyn y mae ein Haul yn ei gynhyrchu mewn 30 mlynedd. Mae'r disgleirdeb anhygoel hwn yn gosod FRB 20220610A ar wahân i'r mwyafrif o FRBs a ddarganfuwyd yn flaenorol. Mewn gwirionedd, mae'n fwy disglair na phob un ond un o'r 55 FRB a ganfuwyd yn flaenorol gan Braenaru Array Cilomedr Sgwâr Awstralia (ASKAP).

Trwy arsylwadau dilynol a gynhaliwyd gan ddefnyddio Telesgop Mawr Iawn Arsyllfa De Ewrop, daeth y tîm dan arweiniad Awstralia i'r casgliad ei bod yn debygol bod FRB 20220610A yn tarddu o bâr neu driawd o alaethau sy'n uno. Mae'r canfyddiad hwn yn cyd-fynd â rhai damcaniaethau ynghylch achos FRBs, er bod esboniadau posibl eraill megis uwchnofâu a sêr niwtronau magnetar wedi'u cynnig hefyd.

Er gwaethaf tarddiad anhysbys FRBs, mae'r ffenomenau hynod ddiddorol hyn yn rhoi cyfle i ymchwilwyr amcangyfrif màs y bydysawd. Mae’r Athro Ryan Shannon, cyd-arweinydd y prosiect, yn esbonio y gellir canfod y mater coll yn y bydysawd o bosibl drwy ddefnyddio pyliau radio cyflym: “Mae pyliau radio cyflym yn synhwyro’r deunydd ïoneiddiedig hwn. Hyd yn oed yn y gofod sydd bron yn berffaith wag, maen nhw’n gallu ‘gweld’ yr holl electronau, ac mae hynny’n caniatáu i ni fesur faint o stwff sydd rhwng y galaethau.”

Mae darganfyddiad FRB 20220610A hefyd yn cefnogi'r ddamcaniaeth a gynigiwyd gan y seryddwr diweddar o Awstralia Jean-Pierre Macquart yn 2020. Awgrymodd Macquart y gellir amcangyfrif màs y bydysawd trwy astudio pyliau radio cyflym. Mae canfyddiadau'r tîm yn cyd-fynd â'r hyn a elwir yn “berthynas Macquart,” sy'n nodi po bellaf i ffwrdd y mae byrst radio cyflym, y mwyaf o nwy gwasgaredig y mae'n ei ddatgelu rhwng galaethau. Fodd bynnag, nid yw pob FRB yn dilyn y patrwm hwn, gan danlinellu cymhlethdod y ffenomenau hyn.

Er bod y datblygiad hwn o ran deall FRBs yn gwthio ffiniau ein gwybodaeth, bydd angen offer gwell i ganfod signalau hyd yn oed ymhellach. Mae gwyddonwyr yn edrych ymlaen yn eiddgar at gwblhau Arsyllfa Arae Cilomedrau Sgwâr, a fydd yn weithredol yn 2028, a fydd yn galluogi archwilio pellach a darganfod cofnodion FRB newydd.

Ffynonellau:

– Newyddion y BBC

- Gwyddoniaeth Dyddiol