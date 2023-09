Astudiaeth Newydd yn Awgrymu Gallai'r Twll Du Agosaf i'r Ddaear Fod 150 o Flynyddoedd Ysgafn i Ffwrdd

By

Mae astudiaeth ddiweddar wedi herio ein dealltwriaeth o'r twll du agosaf at y Ddaear. Dangosodd ymchwil blaenorol fod y twll du agosaf y gwyddys amdano wedi'i leoli 1,560 o flynyddoedd golau i ffwrdd. Fodd bynnag, mae astudiaeth newydd a gyhoeddwyd yn Hysbysiadau Misol y Gymdeithas Seryddol Frenhinol yn awgrymu y gallai fod twll du mor agos â 150 o flynyddoedd golau o'r Ddaear.

Canolbwyntiodd yr astudiaeth ar glwstwr Hyades, sef y clwstwr agored agosaf o sêr i'n planed. Gan ddefnyddio data o genhadaeth Gaia Asiantaeth Ofod Ewrop, dadansoddodd gwyddonwyr o Brifysgol Padua a Phrifysgol Barcelona symudiad ac esblygiad y sêr yng nghlwstwr Hyades. Trwy efelychiadau, daethant o hyd i dystiolaeth yn awgrymu presenoldeb tyllau du yn y clwstwr neu'n agos ato.

Mae clwstwr agored yn gasgliad o sêr sy'n cael eu dal ynghyd yn llac gan eu tyniad disgyrchiant ac sydd â nodweddion cyffredin, megis oedran a chyfansoddiad cemegol. Cymharodd yr ymchwilwyr ganlyniadau'r efelychiad â safleoedd a chyflymder gwirioneddol y sêr yn yr Hyades, a arsylwyd yn fanwl gywir gan loeren Gaia. Roedd yr efelychiadau yn dangos bod dau neu dri thwll du yng nghanol y clwstwr neu gerllaw.

Os cânt eu cadarnhau, y tyllau du hyn fyddai'r ymgeiswyr agosaf at ein system solar. Mae'r darganfyddiad hwn nid yn unig yn taflu goleuni ar ddosbarthiad tyllau du yn yr alaeth ond hefyd yn rhoi cipolwg ar sut y maent yn dylanwadu ar esblygiad clystyrau o sêr ac yn cyfrannu at ffynonellau tonnau disgyrchiant.

Mae tyllau du yn wrthrychau hynod o drwchus a ffurfiwyd o gwymp sêr enfawr. Mae eu tyniad disgyrchiant mor gryf fel na all hyd yn oed golau ddianc ohono. Er na ellir eu harsylwi'n uniongyrchol, mae eu presenoldeb fel arfer yn cael ei gasglu trwy astudio eu heffaith ar fater cyfagos. Er enghraifft, mae dinistrio seren sy'n pasio gan dwll du yn arwain at belydrau-x y gellir eu canfod.

Mae'r gwaith o ganfod tonnau disgyrchiant yn 2015 wedi datblygu ymchwil sylweddol ar dyllau du. Gwelwyd tonnau disgyrchiant am y tro cyntaf o wrthdrawiad dau dwll du a leolwyd 1.3 biliwn o flynyddoedd golau i ffwrdd, gan sbarduno ymchwiliad pellach i'r cyrff nefol enigmatig hyn.

