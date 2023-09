Tonnau Radio Annisgwyl sy'n Dechrau'n Hwyr Wedi'u Canfod o Dyllau Du Enfawr

Mae tîm o astroffisegwyr wedi gwneud darganfyddiad diddorol ynglŷn â thonnau radio a allyrrir gan dyllau duon anferthol. Yn groes i ragdybiaethau blaenorol, gall y tonnau radio hyn barhau am gannoedd o ddiwrnodau ar ôl i’r twll du rwygo seren yn ddarnau, gan herio ein dealltwriaeth o’r ffenomenau cosmig hyn.

Casglodd y tîm ddata o 24 o dyllau du anferthol gan ddefnyddio tri thelesgop radio: yr Arae Mawr Iawn, MeerKAT, ac Arae Compact Telesgop Awstralia. Yn syndod, canfuwyd bod deg o'r tyllau du hyn wedi allyrru tonnau radio 500 i 2,000 o ddiwrnodau ar ôl y digwyddiad rhwygo sêr cychwynnol.

Mae'r canfyddiad hwn yn gwrth-ddweud credoau blaenorol bod tonnau radio yn lleihau o fewn wythnosau neu fisoedd i wrthdrawiad twll du. Yn ôl yr astroffisegydd Yvette Cendes, prif awdur yr astudiaeth, mae hyn yn golygu bod hyd at hanner yr holl dyllau du a rwygodd seren yn parhau i allyrru deunydd flynyddoedd yn ddiweddarach, ffenomen y mae hi'n cyfeirio ati fel "burping".

Pan fydd seren yn mynd yn rhy agos at dwll du, mae ei thynnu disgyrchiant aruthrol yn ymestyn y seren i siâp tebyg i sbageti. Mae'r digwyddiad tarfu llanw hwn yn cynhyrchu un o'r fflachiadau optegol disgleiriaf yn y Bydysawd. Mae tua 20 i 30 y cant o'r digwyddiadau hyn yn arwain at all-lif tonnau radio yn y camau cynnar. Fodd bynnag, dim ond tua 100 o ddigwyddiadau o'r fath a welwyd ers y 1990au.

Yn nodweddiadol, unwaith y bydd y golau llachar cychwynnol o ddigwyddiad tarfu llanw wedi'i arsylwi, mae ymchwilwyr yn tueddu i symud eu ffocws i rywle arall. Fodd bynnag, fe wnaeth darganfyddiad blaenorol y tîm o dwll du yn allyrru tonnau radio flynyddoedd ar ôl difa seren ennyn chwilfrydedd am ymddygiad tyllau du eraill.

Mae'r ymchwilwyr yn cynnig dau esboniad ar gyfer y tonnau radio sy'n dechrau'n hwyr. Mae'n bosibl ei bod yn cymryd amser i'r malurion o amgylch y twll du setlo i orbit sefydlog. Fel arall, gallai'r malurion gael eu rhwymo'n wan i'r twll du a ffurfio amlen sffêr, sy'n crebachu'n raddol i ffurfio disg ailgronni. Gallai'r oedi hwn wrth ffurfio disg esbonio allyriad hir tonnau radio.

Mae'r astudiaeth hon yn herio ein dealltwriaeth o sut mae tyllau duon anferth yn rhyngweithio â'u hamgylchedd. Bydd angen ymchwil ac arsylwadau pellach i ddatrys dirgelwch y tonnau radio hwyr hyn.

Ffynonellau:

– Arxiv.org (gweinydd rhag-argraffu)

– arXiv: 2111.04386 [astro-ph.CO]