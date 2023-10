Mewnwelediadau Newydd i Fywyd Morol Hynafol: Plancton Ffosil o Hanner Biliwn o Flynyddoedd yn ôl

By

Mae math o ffosil a ddarganfuwyd yn ddiweddar wedi rhoi cipolwg hynod ddiddorol i wyddonwyr ar fyd bywyd morol hanner biliwn o flynyddoedd yn ôl. Mae'r canfyddiadau, y manylir arnynt mewn astudiaeth a gyhoeddwyd yn y cyfnodolyn Proceedings of the Royal Society B, yn taflu goleuni ar y cefnforoedd hynafol ac effaith newidiadau hinsawdd yn ystod y cyfnod hwnnw.

Mae gan yr organebau microsgopig hyn, sy'n debyg i algâu modern, ymddangosiad unigryw, yn debyg i beli pigog sydd wedi'u cysylltu â'i gilydd. Ar y cychwyn nid oedd gan Dr. Tom Harvey, awdur yr astudiaeth o Ysgol Daearyddiaeth, Daeareg a'r Amgylchedd Prifysgol Caerlŷr, unrhyw syniad beth oedd y ffosilau hyn pan ddaeth ar eu traws gyntaf. Roeddent yn arddangos strwythur anarferol, yn wahanol i unrhyw beth a welwyd o'r blaen mewn organebau byw neu ddiflanedig.

Datgelodd dadansoddiad pellach debygrwydd trawiadol rhwng y ffosilau hynafol hyn ac algâu gwyrdd modern a ddarganfuwyd yn plancton pyllau a llynnoedd. Roedd gan y ffosilau strwythur trefedigaethol, gyda chelloedd yn cysylltu â'i gilydd mewn trefniadau geometrig, gan roi cipolwg prin ar blancton morol cynnar y cyfnod Cambriaidd.

Mae arwyddocâd y ffosilau hyn yn gorwedd yn eu hoedran, fel yr oeddent yn bodoli yn ystod y cyfnod pan oedd bywyd anifeiliaid newydd ddechrau esblygu. Mae'r cyfnod hwn, y cyfeirir ato'n aml fel 'ffrwydrad' bywyd y Cambrian, yn cyd-daro ag ymddangosiad ffytoplancton fel ffynhonnell fwyd hanfodol yn y cefnforoedd. Fodd bynnag, mae'r grwpiau penodol o ffytoplancton a ffynnodd yng nghefnforoedd Cambria yn parhau i fod yn anhysbys, gan mai dim ond yn gymharol ddiweddar y datblygodd grwpiau modern o ffytoplancton.

Mae ymchwil Dr Harvey yn allweddol i ddeall deinameg esblygiadol ecosystemau hynafol a'r cydadwaith rhwng organebau mewn amgylcheddau morol cynnar. Trwy archwilio'r plancton ffosiledig hyn, mae gwyddonwyr yn gobeithio cael mewnwelediad gwerthfawr i'r perthnasoedd ecolegol a luniodd bywyd ar y Ddaear yn ystod y cyfnod tyngedfennol hwn.

Cwestiynau Cyffredin:

C: Beth yw'r ffosilau hyn?

A: Mae'r ffosilau yn algâu bach sy'n mesur llai na milimedr o ran maint ac yn meddu ar strwythur cytrefol.

C: Pam mae'r ffosilau hyn yn bwysig?

A: Maent yn rhoi cipolwg prin ar blancton morol y cyfnod Cambriaidd pan oedd bywyd anifeiliaid yn dechrau esblygu.

C: Sut mae'r ffosilau hyn yn cymharu ag algâu heddiw?

A: Mae'r ffosilau'n debyg iawn i'r algâu gwyrdd modern a geir yn plancton pyllau a llynnoedd, ond roedden nhw'n byw yn y môr.

C: Beth all y ffosilau hyn ei ddweud wrthym am newidiadau hinsawdd?

A: Trwy astudio'r ffosilau hyn, mae gwyddonwyr yn gobeithio cael cipolwg ar y newidiadau hinsawdd a ddylanwadodd ar amodau cefnforol yn ystod y cyfnod hwnnw.

C: Beth yw arwyddocâd ffytoplancton yng nghefnforoedd heddiw?

A: Ffytoplancton yw'r ffynhonnell fwyd sylfaenol ar gyfer bron pob bywyd yn y cefnforoedd. Gall astudio ffytoplancton hynafol lywio ein dealltwriaeth o esblygiad ac amrywiaeth y gydran ecosystem hollbwysig hon.