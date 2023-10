Rôl Biochar mewn Lliniaru Newid Hinsawdd

Mae miliynau o dunelli o wastraff organig o weithrediadau amaethyddiaeth a choedwigaeth yn cael eu gadael i bydru neu gael eu llosgi bob blwyddyn, gan ryddhau carbon deuocsid i'r atmosffer a chyfrannu at wresogi byd-eang. Fodd bynnag, mae datrysiad yn bodoli ar ffurf bio-olosg, a all atafaelu carbon am gyfnodau estynedig o amser. Cynhyrchir bio-olosg trwy wresogi gwastraff organig mewn amgylchedd llai o ocsigen. Gellir ei wneud o wahanol gynhyrchion gwastraff organig ar dymheredd sy'n amrywio o 300ºF i 1400ºF, gan arwain at wahanol briodweddau.

Mae gan Biochar nifer o fanteision i'r amgylchedd. Mae'n helpu pridd i gadw dŵr a maetholion, yn darparu cynefin ar gyfer microbau, ac yn dal llygryddion fel metelau trwm, gan atal eu mynediad i gyrff dŵr. Ar ben hynny, mae bio-olosg yn trosi tua 50% o'r carbon mewn gwastraff organig yn gyfansoddyn sefydlog sy'n parhau i fod dan glo yn y pridd, gan leihau faint o garbon sy'n cael ei ryddhau i'r atmosffer.

Mae cynhyrchiant bio-olosg yn yr Unol Daleithiau yn gyfyngedig ar hyn o bryd, ond mae ganddo'r potensial i wrthbwyso symiau sylweddol o allyriadau carbon deuocsid. Mae un amcangyfrif yn awgrymu y gallai bio-olosg wrthbwyso hyd at dri gigaton o garbon deuocsid bob blwyddyn erbyn 2050, sy'n cyfateb i gau 800 o orsafoedd pŵer sy'n llosgi glo. Fodd bynnag, i gyflawni hyn, mae angen i gynhyrchiant bio-olosg gynyddu'n sylweddol ar raddfa fyd-eang.

Ymhlith yr heriau wrth fabwysiadu bio-olosg mae diffyg ymwybyddiaeth ymhlith ffermwyr a'r angen am ddealltwriaeth gynnil o'i briodweddau a'i gymhwysiad. Nid yw bio-olosg yn wrtaith nac yn blaladdwr ac nid yw'n cynyddu cynnyrch cnwd yn sylweddol. Serch hynny, mae'n cynnig manteision clir pan gaiff ei ychwanegu at briddoedd â chadw dŵr a maetholion gwael.

Mae Biochar yn dal i fod yn ddull syml a chost-effeithiol o ddal a storio carbon, gan ddenu diddordeb gan gorfforaethau sy'n ceisio gwrthbwyso eu hallyriadau. Gallai cynyddu cynhyrchiant bio-olosg a mabwysiadu baratoi’r ffordd ar gyfer gostyngiad sylweddol mewn lefelau carbon deuocsid a chyfrannu at ymdrechion i liniaru’r newid yn yr hinsawdd.

Ffynonellau:

– Grist: “Rôl Biochar wrth liniaru newid hinsawdd”

– Menter Biochar yr Unol Daleithiau: usbiomass.org

