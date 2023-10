Mae gwyddonwyr yn awgrymu y gallai Venus Fod Wedi Cael Tectoneg Platiau

Mae astudiaeth ddiweddar yn cynnig y gallai Venus, ail blaned hynod boeth y Ddaear, fod wedi cael tectoneg platiau ar un adeg. Tectoneg platiau yw symudiad parhaus ac ail-lunio gramen allanol planed. Er nad yw Venus ar hyn o bryd yn ddim byd tebyg i'r Ddaear, gyda thymheredd eithafol a chymylau asid sylffwrig, mae ymchwilwyr yn credu bod gan Venus tectoneg plât yn ei ieuenctid. Mae gan y canfyddiad hwn oblygiadau sylweddol o ran y posibilrwydd o fywoliaeth yn Venus.

Yn ôl Matthew B. Weller, gwyddonydd planedol yn y Lunar and Planetary Institute yn Houston, pe bai gan Venus tectoneg plât yn y gorffennol, gallai fod wedi darparu amgylchedd mwy croesawgar ar gyfer bywyd. Gallai'r adweithiau geocemegol sy'n gysylltiedig â thectoneg platiau fod wedi claddu llawer o'r carbon deuocsid sy'n cyfrannu at amodau digroeso Venus heddiw, gan ei gwneud yn oerach o bosibl ac arwain at bresenoldeb dŵr hylifol.

Cynhaliodd yr ymchwilwyr, dan arweiniad Weller, efelychiadau cyfrifiadurol i archwilio gwahanol fodelau tectonig ar gyfer Venus. Mae'r model caead llonydd, tebyg i Mars a lleuad y Ddaear, yn awgrymu cramen allanol solet nad yw'n symud. Mae'r ail fodel, tectoneg platiau, yn cynnwys symud a thaenu platiau tectonig, gan arwain at fwy o weithgaredd folcanig a rhyddhau nwy. Dangosodd yr efelychiadau y gallai cyfnod cynnar o dectoneg platiau ac yna ffurfio cramen â chaead llonydd esbonio'r lefelau nitrogen a welwyd yn atmosffer Venus.

Er bod y canfyddiadau'n awgrymog, mae gwyddonwyr nad ydynt yn ymwneud â'r ymchwil yn rhybuddio bod angen mwy o dystiolaeth i ddod i gasgliadau pendant am hanes daearegol Venus. Pwysleisiodd Cédric Gillmann, gwyddonydd planedol yn Sefydliad Technoleg Ffederal y Swistir, fod cyfyngiadau i gyhoeddiadau model. Mae Joseph O'Rourke, athro archwilio'r ddaear a'r gofod ym Mhrifysgol Talaith Arizona, yn awgrymu y gallai fod gan Venus hanes daearegol unigryw sy'n wahanol i'r Ddaear a'r blaned Mawrth.

Disgwylir i deithiau i Fenws sydd ar ddod, gan gynnwys Davinci NASA, Veritas, ac EnVision Asiantaeth Ofod Ewrop, ddarparu data hanfodol i ddatrys dirgelion ein planed gyfagos ymhellach. Bydd y teithiau hyn yn helpu gwyddonwyr i ddeall daeareg y blaned yn well a'r rhesymau dros yr amodau dargyfeiriol rhwng y Ddaear a Venus.

Cwestiynau Cyffredin

1. Beth yw tectoneg platiau?

Tectoneg platiau yw'r ddamcaniaeth sy'n disgrifio symudiad a rhyngweithiadau darnau mawr o blisgyn allanol planed, a elwir yn blatiau tectonig. Gall y platiau hyn wrthdaro, llithro heibio ei gilydd, neu wahanu, gan arwain at nodweddion daearegol amrywiol megis mynyddoedd, daeargrynfeydd, a gweithgaredd folcanig.

2. A allai Venus fod wedi bod yn gyfanheddol ar un adeg?

Mae'r astudiaeth yn awgrymu, yn seiliedig ar bresenoldeb tectoneg platiau yng ngorffennol Venus, ei bod yn bosibl bod y blaned yn fwy cyfanheddol biliynau o flynyddoedd yn ôl. Mae'n bosibl bod yr adweithiau geocemegol sy'n gysylltiedig â thectoneg platiau wedi claddu symiau sylweddol o garbon deuocsid, gan arwain at Venus oerach gyda dŵr mwy hylif o bosibl.

3. Sut bydd cenadaethau i Venus yn y dyfodol yn cyfrannu at ein dealltwriaeth?

Bydd teithiau yn y dyfodol fel Davinci NASA, Veritas, ac EnVision Asiantaeth Ofod Ewrop yn casglu data newydd am awyrgylch, arwyneb a gweithgaredd daearegol Venus. Bydd y cenadaethau hyn yn darparu mewnwelediad gwerthfawr i amodau presennol Venus a'i hanes daearegol, gan helpu gwyddonwyr i roi'r pos ynghyd â sut y gwnaeth Venus ymwahanu oddi wrth y Ddaear dros amser.