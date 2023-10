Technoleg Camera Newydd yn Chwyldro Ffotograffiaeth Lunar ar gyfer Cenadaethau Lleuad y Dyfodol

By

Mae gofodwyr a gwyddonwyr Ewropeaidd yn cydweithio â thîm delweddaeth Artemis NASA i ddatblygu camera arloesol a fydd yn chwyldroi ffotograffiaeth y lleuad ar gyfer teithiau Lleuad yn y dyfodol. Mae'r Camera Lleuad Cyffredinol Llaw (HULC) yn cael ei roi ar brawf yn nhirweddau lleuad tebyg i Lanzarote, Sbaen, fel rhan o raglen hyfforddi PANGEA.

Mae PANGAEA, rhaglen a ddyluniwyd i baratoi gofodwyr ar gyfer teithiau lleuad sydd ar ddod, wedi chwarae rhan hanfodol wrth brofi galluoedd yr HULC. Mae'r rhaglen hon yn galluogi gofodwyr i efelychu senarios archwilio daearegol tra'n defnyddio Llyfr Maes Electronig ESA i ddogfennu eu gwaith. Mae'r offeryn yn galluogi hyfforddwyr daeareg i ddarparu cefnogaeth amser real i'r criw yn ystod eu gwaith maes.

Mae'r HULC wedi gwella profiad archwilio wyneb y lleuad yn sylweddol ar gyfer y gofodwyr, gan roi galluoedd delweddu o ansawdd uchel iddynt. Mae'r camera lleuad blaengar hwn, sydd wedi'i adeiladu o gamerâu proffesiynol oddi ar y silff, wedi'i gyfarparu â sensitifrwydd golau uchel a lensys o'r radd flaenaf. Mae'n sicrhau y gellir dogfennu darganfyddiadau gwyddonol yn effeithiol yn ystod teithiau'r Lleuad yn y dyfodol.

Er mwyn gwneud yr HULC yn barod ar gyfer gofod, mae peirianwyr NASA wedi gwneud nifer o welliannau allweddol, gan gynnwys ychwanegu blanced amddiffyn llwch a thermol a botymau ergonomig. Mae'r addasiadau hyn yn galluogi'r camera i gael ei weithredu'n hawdd gan ofodwyr sy'n gwisgo siwtiau gofod swmpus.

Yn ystod rhaglen PANGEA, canmolodd gofodwr ESA Thomas Pesquet, sy'n adnabyddus am ei sgiliau ffotograffiaeth eithriadol, ddyluniad yr HULC. Amlygodd yn arbennig y rhyngwyneb hawdd ei ddefnyddio a nodweddion amddiffyn dibynadwy'r camera.

Bydd dal delweddau o ansawdd uchel yn hanfodol ar gyfer ymchwil wyddonol yn ystod teithiau Lleuad yn y dyfodol. Felly, mae dewis lensys addas ar gyfer yr HULC wedi bod yn un o brif amcanion rhaglen PANGEA. Mae'r camera wedi'i brofi'n drylwyr o dan amodau amrywiol, megis golau dydd eang a thywyllwch ogofâu folcanig, i efelychu amgylcheddau eithafol ffotograffiaeth lleuad.

Pwysleisiodd arweinydd NASA ar gyfer camera HULC, Jeremy Myers, bwysigrwydd dyluniad greddfol a hawdd ei ddefnyddio ar gyfer y gofodwyr. Gan gydweithio â phrif wyddonwyr planedol Ewrop, sicrhaodd Myers fod y delweddau a ddaliwyd gan yr HULC yn bodloni'r safonau uchaf o ran datrysiad, dyfnder maes, ac amlygiad, gan wneud y mwyaf o botensial gwyddonol y camera.

Yn wahanol i'r camera Hasselblad mecanyddol a ddefnyddiwyd yn ystod cenhadaeth Apollo 11, mae camera Artemis Moon yn gam sylweddol ymlaen mewn technoleg. Y camera arloesol hwn fydd y camera di-ddrych cyntaf a ddyluniwyd i'w ddefnyddio â llaw yn y gofod, gan ddarparu ansawdd delwedd eithriadol mewn sefyllfaoedd ysgafn isel. Mae ei alluoedd uwch yn ei gwneud yn ddelfrydol ar gyfer dal amgylchedd heriol cyferbyniad uchel y Lleuad.

Wrth i'r profion barhau, nid yw swyddogaeth graidd y camera wedi newid, ond mae gwelliannau'n cael eu gwneud i'r rhyngwyneb a'r tai. Bydd fersiwn o gamera HULC yn cael ei anfon yn fuan i'r Orsaf Ofod Ryngwladol i'w brofi ymhellach. Mae timau NASA wedi cynnal profion helaeth i fynd i'r afael â heriau mawr y gofod, gan gynnwys thermol, gwactod, effeithiau ymbelydredd, a natur sgraffiniol llwch lleuad.

Mae Jeremy Myers yn hyderus y bydd yr addasiadau parhaus yn arwain at y cynnyrch gorau posibl - camera sy'n gallu dal delweddau syfrdanol o'r Lleuad am flynyddoedd i ddod, i'w ddefnyddio gan griwiau rhyngwladol yn ystod eu halldaith lleuad.

