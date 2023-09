Cenhadaeth Osiris-Rex Nasa: Samplau asteroid i lanio ar y Ddaear

Mae'r samplau hynod ddisgwyliedig o genhadaeth Osiris-Rex Nasa ar fin mynd i mewn i atmosffer y Ddaear heddiw. Rhyddhaodd llong ofod Osiris-Rex, tua maint fan tramwy, gapsiwl yn cynnwys samplau o rwbel a llwch a gasglwyd o'r asteroid Bennu ger y Ddaear. Mae'r capsiwl yn teithio tua 27,650 milltir yr awr a disgwylir iddo lanio ger Salt Lake City am 10:55 am ET. Mae'r llong ofod eisoes wedi troi i ffwrdd o'r Ddaear i ddechrau cenhadaeth newydd i archwilio asteroid arall, Apophis.

Wedi'i ddarganfod ym 1999, mae Bennu yn 'asteroid pentwr rwbel', sy'n cynnwys sborion o greigiau gofod sy'n cael eu dal at ei gilydd gan ddisgyrchiant. Credir bod y creigiau hyn wedi torri i ffwrdd o gorff mwy a'u bod tua 4.6 biliwn o flynyddoedd oed, yn dyddio'n ôl i ffurfio cysawd yr haul. Mae'n hysbys bod Bennu yn gyfoethog mewn sylweddau sy'n seiliedig ar garbon a mwynau clai sy'n cynnwys dŵr, sy'n awgrymu bod dŵr hylifol yn bresennol ar un adeg ar y corff mwy y ffurfiodd ohono.

Mae gwyddonwyr yn awyddus i astudio'r samplau o Bennu gan y gallent roi cipolwg ar y cynhwysion a gyfrannodd at ffurfio planedau, gan gynnwys y Ddaear, a chreu amgylcheddau sy'n addas ar gyfer bywyd. Yn ogystal, bydd astudio Bennu yn helpu ymchwilwyr i ragweld ac amddiffyn yn well yn erbyn streiciau asteroidau posibl. Er nad oes unrhyw risg uniongyrchol o effaith, mae Bennu yn cael ei ddosbarthu fel 'a allai fod yn beryglus' ac mae'n cylchdroi'r haul bob 1.2 mlynedd, gan ddod yn agos at y Ddaear bob chwe blynedd.

Roedd cenhadaeth Osiris-Rex, a ddechreuodd yn 2016, yn cynnwys mapio Bennu i ddewis y safle gorau ar gyfer adfer sampl. Y cyrchfan a ddewiswyd oedd Nightingale Crater yr asteroid. Unwaith y bydd y samplau'n glanio, byddant yn cael eu hadalw ar unwaith i atal halogiad a'u cludo i Ganolfan Ofod Johnson NASA yn Houston.

Mae'r genhadaeth hon yn arwyddocaol gan fod samplau Bennu yn gweithredu fel capsiwl amser o ddyddiau cynnar ein cysawd yr haul, gan gynnig mewnwelediad gwerthfawr i darddiad bywyd a natur asteroidau.

Ffynonellau: NASA