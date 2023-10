Mae Dull Newydd yn Defnyddio Bacteria i Echdynnu Elfennau Prin y Ddaear ar gyfer Technolegau Ynni Glân

Mae gwyddonwyr ym Mhrifysgol Cornell wedi darganfod ffordd newydd o echdynnu a defnyddio bacteriwm o'r enw Shewanella oneidensis o Lyn Oneida yn nhalaith Efrog Newydd. Mae gan y bacteriwm hwn gysylltiad ag elfennau daear prin, fel lanthanides, sy'n hanfodol ar gyfer technolegau ynni glân ac adnewyddadwy. Mae'r dull, a elwir yn biosorption, yn caniatáu i'r bacteria brosesu'r metelau daear prin mewn modd mwy ecogyfeillgar o'i gymharu â'r dulliau echdynnu presennol. Nid yw bio-amsugno yn gofyn am ddefnyddio cemegau llym, sy'n aml yn garsinogenig ac yn niweidiol i'r amgylchedd.

Yn ôl Buz Barstow, athro peirianneg fiolegol ac amgylcheddol yn Cornell ac ymchwilydd arweiniol ar y prosiect, mae'r dechnoleg newydd hon yn galluogi proses raddadwy ac ecogyfeillgar ar gyfer gwahanu lanthanidau unigol. Gellir ei ddefnyddio mewn cenhedloedd datblygedig gyda rheoliadau amgylcheddol llym, gan atal allanoli problemau amgylcheddol i wledydd llai datblygedig. Mae'r dull presennol o echdynnu toddyddion yn cynnwys defnyddio toddyddion organig sy'n garsinogenig ac yn niweidiol i'r amgylchedd. Mae hefyd angen llawer iawn o echdynwyr a phrosesau gwahanu hir, gan arwain at broblemau gollyngiadau posibl.

Mae'r ymchwil hwn yn cyfrannu at faes cynyddol o ddulliau biolegol o echdynnu elfennau prin-ddaear. Mae ymchwilwyr eraill, fel Joey Cotruvo yn Penn State a Cecilia Martinez-Gomez yn UC Berkeley, hefyd yn gweithio ar fio-ddulliau o wahanu. Fodd bynnag, mae bio-amsugno yn cynnig rhai manteision, megis penodoldeb is a chael gwared yn haws ar elfennau daear prin o'r cyfrwng amsugno, gan ei gwneud yn broses gyflymach a mwy graddadwy o bosibl. Mae biosorption hefyd yn dileu'r angen am buro, gan mai dim ond biomas sydd ei angen arno, y gellir ei dyfu'n hawdd heb gamau puro ychwanegol.

Mae'r ymchwilwyr yn rhagweld cymwysiadau masnachol ar gyfer y dechnoleg hon yn y dyfodol agos. Nod cwmni o'r enw Reegen, a sefydlwyd gan ymchwilwyr sy'n ymwneud â'r prosiect, yw masnacheiddio'r dechnoleg hon ynghyd â dulliau eraill ar gyfer peirianneg microbau i echdynnu elfennau prin-ddaear. Mae'r datblygiad hwn yn cynnig dewis arall mwy cynaliadwy ac effeithlon i oruchafiaeth gyfredol Tsieina mewn cynhyrchu metel daear prin, sydd wedi arwain at broblemau llygredd dŵr a phridd difrifol.

Ffynhonnell: Prifysgol Cornell, Ysgol yr Amgylchedd Iâl