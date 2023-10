Y Bygythiad o Godi Lefelau Môr: Capan Iâ Toddi yr Ynys Las

O dan wyneb ein traethau hardd ym Mhrydain mae perygl sydd ar ddod sydd wedi dal sylw gwyddonwyr ledled y byd. Mae’r cynnydd cyflymach yn lefel y môr, ynghyd ag effaith stormydd gaeafol cynyddol bwerus, yn fygythiad difrifol i’n tirweddau arfordirol. Wrth i hinsawdd y Ddaear barhau i gynhesu, un o'r tramgwyddwyr pennaf y tu ôl i'r ffenomen ansefydlog hon yw capan iâ'r Ynys Las.

Gan ymestyn dros 3 cilometr trawiadol (ychydig llai na 2 filltir) o drwch, mae cap iâ'r Ynys Las yn dal y potensial o fewn ei ddyfnderoedd rhewllyd i godi lefel y môr byd-eang 7 metr (23 troedfedd) syfrdanol, pe bai'n toddi'n llwyr. Dim ond yn ystod y blynyddoedd diwethaf y mae'r brys i ddeall pwynt dim dychwelyd, lle mae toddi Greenland yn dod yn anghildroadwy, wedi cynyddu.

Mae astudiaeth ysgogol a gyhoeddwyd yn y cyfnodolyn uchel ei barch Nature wedi taflu goleuni ar y foment hollbwysig hon. Mae'n datgelu bod y trothwy ar gyfer toddi anwrthdroadwy yn gorwedd o fewn ystod tymheredd o 1.7 i 2.3 gradd Celsius (3.1 i 4.1 gradd Fahrenheit) uwchlaw lefelau cyn-ddiwydiannol. Yr hyn sy'n peri gofid yw ein bod eisoes wedi bod yn mynd y tu hwnt i derfyn isaf yr ystod hon ers sawl mis eleni. Gyda'r rhagamcanion cyfredol yn nodi cynnydd tymheredd byd-eang posibl o hyd at 3 gradd Celsius (5.4 gradd Fahrenheit) erbyn diwedd y ganrif hon, rydym yn cael ein hunain yn agos iawn at y pwynt tyngedfennol hwn.

Tra byddai’r broses o doddi yn datblygu’n raddol, gan roi peth amser i gymunedau addasu ac adleoli i mewn i’r tir, mae llygedyn o obaith wedi’i amlinellu yn yr ymchwil. Os gallwn ffrwyno'r codiad tymheredd a dod ag ef yn ôl i lawr i'r marc 1.5 gradd Celsius (2.7 gradd Fahrenheit), byddai'r broses doddi yn dod i ben yn y pen draw. Fodd bynnag, mae'r gwyddonwyr yn rhybuddio na fyddai hyd yn oed cyrraedd y nod hwn yn ein harbed rhag y canlyniadau yr ydym eisoes yn eu hwynebu. Erbyn inni gyflawni gostyngiad tymheredd o 1.5 gradd Celsius, byddai ein harfordiroedd eisoes yn mynd i’r afael â lefelau’r môr 2 i 3 metr (6.5 i 9.8 troedfedd) yn uwch nag y maent heddiw.

Ni fu'r angen dybryd am weithredu erioed yn gliriach. Wrth i ymdrechion byd-eang i frwydro yn erbyn newid hinsawdd ddwysau, mae'n hanfodol cydnabod difrifoldeb y sefyllfa a gweithio tuag at liniaru ei heffaith. Byddai methu â gwneud hynny yn newid ein tirweddau arfordirol am byth, gan foddi glannau a chlogwyni gwerthfawr o dan donnau di-baid môr sy’n codi.

Cwestiynau a Ofynnir yn Aml (COA)

C: Beth yw'r prif gyfrannwr at y cynnydd yn lefel y môr?

A: Mae capan iâ'r Ynys Las, gyda'i faint aruthrol a'i botensial i godi lefel y môr 7 metr (23 troedfedd) o'i doddi'n gyfan gwbl, yn un o'r prif gyfranwyr at y cynnydd presennol yn lefel y môr.

C: Beth yw'r trothwy tymheredd ar gyfer toddi cap iâ yr Ynys Las yn anghildroadwy?

A: Yn ôl astudiaeth a gyhoeddwyd yn Nature, rhagwelir y bydd cap iâ yr Ynys Las yn toddi'n anghildroadwy o fewn ystod tymheredd o 1.7 i 2.3 gradd Celsius (3.1 i 4.1 gradd Fahrenheit) uwchlaw lefelau cyn-ddiwydiannol.

C: Pa mor agos ydyn ni at gyrraedd pwynt tipio toddi anwrthdroadwy?

A: Rydym eisoes wedi bod yn fwy na therfyn isaf yr ystod trothwy tymheredd ers sawl mis eleni. Gyda rhagamcanion tymheredd byd-eang yn awgrymu cynnydd o hyd at 3 gradd Celsius (5.4 gradd Fahrenheit) erbyn diwedd y ganrif hon, rydym yn cael ein hunain yn beryglus o agos at y pwynt tyngedfennol.

C: A allwn atal y broses doddi trwy leihau tymheredd i 1.5 gradd Celsius (2.7 gradd Fahrenheit)?

A: Er y byddai cyrraedd y nod hwn yn rhoi'r gorau i'r toddi yn y pen draw, ni fyddai'n dadwneud y canlyniadau yr ydym eisoes yn eu profi. Erbyn i'r tymheredd ostwng i 1.5 gradd Celsius, byddai lefel y môr eisoes wedi codi 2 i 3 metr (6.5 i 9.8 troedfedd) o gymharu â'r lefelau presennol.