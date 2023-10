Delwedd ysblennydd o NGC 4654: Galaeth Droellog Canolradd yn y Clwstwr Virgo

Mae Telesgop Gofod Hubble wedi dal delwedd syfrdanol o'r alaeth droellog ganolraddol NGC 4654. Wedi'i lleoli yng nghytser Virgo, mae gan yr alaeth hon nodweddion troellau heb eu rhwystro a'u gwahardd. Mae ei ganol llachar a'i freichiau serennog chwyrlïol yn ei gwneud yn olygfa hudolus. Lleolir NGC 4654 ychydig i'r gogledd o'r cyhydedd nefol, sy'n golygu ei fod yn weladwy o'r hemisffer gogleddol a deheuol. Mae'r alaeth hon tua 55 miliwn o flynyddoedd golau i ffwrdd o'r Ddaear.

Mae NGC 4654 ymhlith galaethau Clwstwr Virgo sy'n arddangos dosbarthiad anghymesur o sêr a nwy hydrogen niwtral. Mae seryddwyr yn credu y gallai fod yn mynd trwy broses o’r enw “rhwygo pwysau hwrdd.” Wrth i'r galaeth hon symud trwy'r plasma wedi'i gynhesu'n fawr a elwir yn gyfrwng intracluster yng nghlwstwr galaeth Virgo, mae'r tyniad disgyrchiant yn rhoi pwysau ar NGC 4654. Mae'r pwysau hwn, sy'n debyg i'r teimlad o wynt ar ddiwrnod llonydd i feiciwr, yn tynnu'r galaeth o'i nwy. O ganlyniad, mae cynffon hir, denau o nwy hydrogen wedi ffurfio ar ochr dde-ddwyreiniol NGC 4654.

Yn ddiddorol, ychydig iawn o nwy oer sydd gan y rhan fwyaf o alaethau sy'n profi stripio pwysedd hyrddod, sy'n rhwystro eu gallu i ffurfio sêr newydd. Fodd bynnag, mae NGC 4654 yn cynnal cyfraddau ffurfio sêr sy'n gyson â galaethau o faint tebyg. Mae hyn yn awgrymu bod NGC 4654 yn eithriad i'r patrwm hwn.

Profodd NGC 4654 hefyd ryngweithio â'r alaeth gydymaith NGC 4639 tua 500 miliwn o flynyddoedd yn ôl. Roedd effeithiau disgyrchiant NGC 4639 yn tynnu nwy ar hyd ymyl NGC 4654, gan atal ffurfio sêr yn y rhanbarth hwnnw. O ganlyniad, arweiniodd y rhyngweithiad hwn at ddosbarthiad anghymesur y sêr o fewn NGC 4654.

Mae gwyddonwyr yn astudio galaethau fel NGC 4654 i ddeall yn well y berthynas rhwng sêr ifanc a'r nwy oer y maent yn ffurfio ohono. Mae Telesgop Gofod Hubble, a weithredir gan NASA, yn chwarae rhan hanfodol wrth ddal delweddau mor syfrdanol, gan ganiatáu i ymchwilwyr ymchwilio'n ddyfnach i ddirgelion y bydysawd.

Ffynonellau:

– Telesgop Gofod Hubble NASA, ESA, a J. Lee (Sefydliad Gwyddoniaeth Telesgop Gofod); Prosesu: Gladys Kober (NASA/Prifysgol Gatholig America)