Hubert Reeves: Astroffisegydd a Chyfathrebwr Gwyddoniaeth

Roedd Hubert Reeves, yr astroffisegydd o Ganada-Ffrengig a fu farw’n ddiweddar yn 91 oed, nid yn unig yn wyddonydd o fri ond hefyd yn gyfathrebwr gwyddoniaeth amlwg. Wedi’i eni ym Montreal ym 1932, datblygodd Reeves angerdd am seryddiaeth yn ifanc, gan archwilio’r byd naturiol ac astudio’r sêr fel seryddwr amatur. Arweiniodd ei ddiddordeb mawr yn y cosmos at ddilyn gyrfa mewn astroffiseg, gan ennill PhD o Brifysgol Cornell yn y pen draw a dod yn ymgynghorydd ar gyfer rhaglen ofod NASA.

Roedd Reeves yn adnabyddus am ei allu i esbonio cysyniadau gwyddonol cymhleth i'r cyhoedd, ac roedd am rannu ei gariad at wyddoniaeth a'r bydysawd gyda chynulleidfa ehangach. Ym 1981, cyhoeddodd lyfr o'r enw “Patience dans l'Azur” (Atoms of Silence: An Exploration of Cosmic Education), a ddaeth yn werthwr gorau yn Ffrainc ac a gyfieithwyd i 25 o ieithoedd. Derbyniodd y llyfr ganmoliaeth am ei allu i droi astroffiseg yn saga epig, a chadarnhaodd enw da Reeves fel cyfathrebwr gwyddoniaeth medrus.

Drwy gydol ei yrfa, ysgrifennodd Reeves dros 40 o lyfrau, gan gynnwys sawl teitl i blant. Daeth yn wyneb cyfarwydd ar deledu Ffrainc, gan ymddangos ar sioeau siarad llenyddol poblogaidd a swyno cynulleidfaoedd gyda’i wallt gwyn gwyllt, ei lygaid yn pefrio, ac acen Quebec lilting. Roedd ei ymarweddiad carismatig a dengar yn ei wneud yn siaradwr poblogaidd yn y byd Ffrangeg ei iaith, lle daeth i gael ei adnabod fel yr hyn sy'n cyfateb i Carl Sagan yn Ffrainc.

Roedd Reeves nid yn unig yn gyfathrebwr gwyddoniaeth ond hefyd yn amgylcheddwr blaenllaw. Dadleuodd yn angerddol dros amddiffyn natur a rhybuddiodd am beryglon hunan-ddinistrio y mae dynoliaeth yn eu hwynebu. Credai nad bodau dynol yw'r rhywogaeth a ddewiswyd a bod yn rhaid i ni gymryd cyfrifoldeb am ein gweithredoedd i sicrhau ein bod yn goroesi.

Mae cyfraniadau Hubert Reeves i faes astroffiseg a chyfathrebu gwyddoniaeth wedi gadael effaith barhaol. Mae ei allu i bontio’r bwlch rhwng gwybodaeth wyddonol a’r cyhoedd yn gyffredinol wedi ysbrydoli unigolion di-ri i fyfyrio ar ddirgelion y bydysawd ac i goleddu ac amddiffyn byd natur.

Ffynonellau:

– “Hubert Reeves: Astroffisegydd a ddaeth yn ddealluswr cyhoeddus blaenllaw yn Ffrainc”, The Globe a Mail.

– “Hubert Reeves, astroffisegydd ac amgylcheddwr a ledaenodd ei gariad at wyddoniaeth – ysgrif goffa”, The Telegraph.