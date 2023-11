Mewnwelediadau Newydd i'r Nifwl Fodrwy o Delweddau Webb

By

Mae’r delweddau newydd syfrdanol o’r Nibwla Modrwyol a ddaliwyd gan Delesgop Gofod James Webb (JWST) wedi rhoi mewnwelediadau digynsail i seryddwyr i’r nebula planedol eiconig hwn. Mae'r Ring Nebula, sydd wedi'i lleoli tua 2,200 o flynyddoedd golau i ffwrdd o'r Ddaear yng nghytser Lyra, wedi swyno'r dychymyg dynol ers tro gyda'i strwythur nodweddiadol tebyg i donut a'i liwiau bywiog.

Mewn papur ymchwil a gyhoeddwyd yn arXiV, dadansoddodd y tîm rhyngwladol o seryddwyr, gan gynnwys ymchwilwyr o Arsyllfa Frenhinol Gwlad Belg, y nodweddion a ddatgelwyd gan ddelweddau Webb. Y darganfyddiad mwyaf diddorol o'r delweddau hyn yw'r awgrym o gydymaith seren a allai gyfrannu at siapio'r Nifwl Fodrwy yn ei ffurf eliptig. Mae presenoldeb y seren gydymaith hon, sy'n cylchdroi ar bellter tebyg i'r hyn rhwng y Ddaear a Phlwton, wedi'i gasglu o'r deg bwa consentrig a welwyd yn rhannau allanol cylch y nebula.

Ar ben hynny, mae'r delweddau'n dangos manylion cymhleth strwythur ffilament y cylch mewnol, gan ddatgelu tua 20,000 o glystyrau o globylau nwy hydrogen trwchus, pob un mor enfawr â'r Ddaear. Yn syndod, mae presenoldeb moleciwlau hydrocarbon aromatig polysyclig (PAH), a elwir yn un o flociau adeiladu bywyd, hefyd wedi'i ganfod o fewn y nebula.

Yn ogystal, mae'r delweddau'n dangos pigau rhyfedd y tu allan i'r cylch, yn pwyntio oddi wrth y seren ganolog. Credir bod y pigau hyn, sy'n amlwg yn yr isgoch, yn deillio o ffurfio moleciwlau yng nghysgodion rhannau dwysaf y cylch, lle cânt eu cysgodi rhag ymbelydredd dwys.

Mae delweddau Webb yn cynnig cyfoeth o fewnwelediadau gwyddonol newydd i brosesau esblygiad serol a ffurfio nifylau planedol. Trwy astudio’r Nifwl Cylchog yn fanwl ddigynsail, gall seryddwyr gael dealltwriaeth ddyfnach o’r mecanweithiau cymhleth sy’n siapio ein bydysawd.

Cwestiynau Cyffredin

Beth yw'r Nifwl Cylchog?

Mae'r Nebula Ring yn nebula planedol adnabyddus sydd wedi'i leoli yng nghytser Lyra, tua 2,200 o flynyddoedd golau i ffwrdd o'r Ddaear. Gweddillion lliwgar seren sy'n marw sydd wedi taflu llawer o'i màs allan ar ddiwedd ei hoes.

Beth ddatgelodd Telesgop Gofod James Webb am y Nifwl Cylchog?

Cipiodd Telesgop Gofod James Webb ddelweddau syfrdanol o'r Nifwl Cylch, gan ddatgelu manylion cymhleth ei strwythur. Mae'r delweddau'n awgrymu presenoldeb seren gydymaith sy'n cyfrannu at siapio'r nebula i'w ffurf eliptig. Maent hefyd yn dangos globylau nwy hydrogen trwchus, moleciwlau hydrocarbon aromatig polysyclig, a phigau rhyfedd y tu allan i'r cylch.

Pa fewnwelediadau y mae'r darganfyddiadau hyn yn eu darparu?

Mae'r darganfyddiadau hyn yn rhoi mewnwelediadau gwyddonol newydd i esblygiad serol a'r prosesau sy'n gysylltiedig â ffurfio nifylau planedol. Mae astudio'r Nebula Ring mor fanwl yn caniatáu i seryddwyr ddeall yn well y mecanweithiau cymhleth sy'n siapio gwrthrychau nefol yn ein bydysawd.