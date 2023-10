Aurora ar Wranws ​​Newydd Ddarganfod Yn Datgelu Dirgelion y Cawr Iâ

Mae golygfa newydd swynol wedi'i datgelu ar y blaned fawreddog Wranws. Yn ddiweddar, mae seryddwyr wedi darganfod aurora yn disgleirio ar donfeddi isgoch, ffenomen na welwyd erioed o'r blaen. Gwnaed y canfyddiad yn bosibl trwy ddefnyddio Sbectrograff Agos-Isgoch Telesgop Keck II (NIRSPEC) ac fe'i cyhoeddwyd yn Nature Astronomy.

Yn wahanol i arsylwadau blaenorol o auroras uwchfioled ar Wranws ​​yn 1986, mae'r darganfyddiad hwn yn taflu goleuni ar aurora isgoch y blaned. Roedd dadansoddiad o'r data, yn enwedig canfod yr ïon H3+, yn caniatáu i wyddonwyr gadarnhau presenoldeb y ffenomen naturiol hudolus hon ar Wranws.

“Mae’r papur hwn yn benllanw 30 mlynedd o astudiaeth glywedol yn Wranws, sydd o’r diwedd wedi datgelu’r aurora isgoch a dechrau oes newydd o ymchwiliadau aurora ar y blaned,” esboniodd Emma Thomas, prif awdur yr astudiaeth a seryddwr o Brifysgol Cymru. Caerlŷr. Mae'r darganfyddiad yn garreg filltir arwyddocaol yn ein dealltwriaeth o gewri iâ a meysydd magnetig planedol, nid yn unig o fewn ein cysawd yr haul ond hefyd mewn allblanedau.

Mae Wranws, cawr iâ tua phedair gwaith maint y Ddaear, yn dal gwerth gwyddonol aruthrol. Mae gwyddonwyr wedi nodi bron i 30 o leuadau yn cylchdroi'r blaned, gyda rhai o bosibl yn llochesu haenau cefnfor sy'n addas ar gyfer ymchwiliadau astrobiolegol. Y llynedd, amlygodd adroddiad seryddiaeth yr angen am daith archwilio i Wranws ​​fel prif flaenoriaeth ar gyfer y degawd nesaf.

Mae eleni wedi bod yn eithaf cyffrous i Wranws, gyda nifer o ddatblygiadau rhyfeddol i'w gweld. Ym mis Ebrill, daliodd Telesgop Gofod Webb ddelweddau syfrdanol o gylchoedd llychlyd y blaned, gan gynnig golwg gliriach a manylach o gymharu â delweddau telesgop gofod hŷn. Ar ben hynny, datgelodd delweddau Hubble a gyhoeddwyd ym mis Mawrth newid yn echel cylchdro Wranws, gan achosi i begwn y gogledd ogwyddo tuag at yr Haul.

Mae Aurorae ar Wranws ​​yn cael eu sbarduno gan y rhyngweithio rhwng gronynnau wedi'u gwefru ac atmosffer y blaned trwy feysydd magnetig. Mae'r rhyngweithiadau hyn yn allyrru llewyrch goleuol ar draws donfeddi golau gweladwy, yn ogystal â golau isgoch ac uwchfioled yn achos Wranws. Mae ymchwilwyr yn credu y gall astudio aurora Wranws ​​wella ein dealltwriaeth o atmosffer y blaned a'i maes magnetig deinamig.

Gall ymchwilio i aurora Wranws ​​hefyd roi mewnwelediad i'r goblygiadau posibl ar gyfer maes magnetig y Ddaear yn ystod gwrthdroad polyn yn y dyfodol. Mae'r camaliniad unigryw rhwng echelinau cylchdro a magnetig Wranws ​​yn achosi i'r ffenomen hon ddigwydd bob dydd. Gallai ymchwil pellach ar aurora Wranws ​​ddatgelu data gwerthfawr sy'n berthnasol i systemau sy'n dibynnu ar faes magnetig y Ddaear, megis lloerennau, rhwydweithiau cyfathrebu, a llywio.

Er bod taith archwilio i Wranws ​​wedi'i hargymell yn arolwg degawdol 2022 o nodau seryddiaeth, ni ddisgwylir ei lansio tan 2031 neu 2032. Diben yr oedi hwn yw manteisio ar gymorth disgyrchiant gan Iau yn ystod taith y llong ofod i'r blaned rhewllyd bell. Byddai cenhadaeth o'r fath yn galluogi mapio manwl o feysydd disgyrchiant a magnetig Wranws, gan ddarparu mewnwelediad pellach i'r aurora a welwyd yn ddiweddar.

Mae’r aurora newydd hwn ar Wranws ​​yn cynnig ffenestr i ddirgelion y cawr iâ, gan gyflwyno seryddwyr â chyfle unigryw i ddatrys cyfrinachau’r byd pell hwn.

Cwestiynau Cyffredin:

C: Beth yw aurora?

A: Mae aurora yn arddangosfa golau naturiol yn rhanbarthau pegynol y Ddaear a achosir gan ryngweithio gronynnau gwefredig â'r atmosffer.

C: Sut mae aurorae yn cael ei ffurfio ar Wranws?

A: Mae Aurorae ar Wranws ​​yn cael ei ffurfio trwy ryngweithio gronynnau wedi'u gwefru ag atmosffer y blaned trwy feysydd magnetig.

C: Beth yw arwyddocâd astudio aurora Wranws?

A: Gall astudio aurora Wranws ​​wella ein dealltwriaeth o atmosffer y blaned, maes magnetig, a chyfrannu at ein gwybodaeth am ffenomenau tebyg ar y Ddaear, allblanedau, a'n system solar ein hunain.

C: Beth yw nod yr archwiliwr Wranws ​​posibl?

A: Nod yr archwiliwr Wranws ​​arfaethedig yw mapio meysydd disgyrchiant a magnetig y blaned, gan ddadorchuddio ymhellach ddirgelion y cawr rhewllyd hwn.

C: Pryd y disgwylir i'r stiliwr Wranws ​​lansio?

A: Disgwylir i'r stiliwr Wranws ​​gael ei lansio rhwng 2031 a 2032 i fanteisio ar gymorth disgyrchiant gan Iau yn ystod ei daith.