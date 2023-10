Y Gwrthrych Disgleiriaf sy'n Weladwy o'r Ddaear: Lloeren Cyfathrebu BlueWalker 3

By

Mae gwyddonwyr wedi darganfod nad seren neu blaned yw un o'r gwrthrychau mwyaf disglair sy'n weladwy o'r Ddaear, ond lloeren gyfathrebu sy'n debyg i floc Tetris. Mae gan BlueWalker 3, a adeiladwyd gan AST SpaceMobile, ddisgleirdeb ymddangosiadol brig sy'n cyfateb i Procyon ac Achernar, dwy o'r sêr disgleiriaf yn awyr y nos.

Mae gwelededd BlueWalker 3 yn amrywio, ond unwaith y bydd ei arae 64m2 wedi'i ddatblygu, gellir ei weld yn yr awyr dywyll a threfol. Fodd bynnag, mewn lleoliadau trefol, mae gwelededd yn gyfyngedig i pan fydd y lloeren yn mynd uwchben. Mae ymddangosiad y lloeren hon yn fwy na chwilfrydedd yn unig; mae cytserau mawr o loerennau artiffisial llachar mewn orbit Ddaear isel (LEO) yn peri heriau sylweddol i seryddiaeth ar y ddaear.

Mae disgleirdeb adlewyrchol y lloerennau hyn yn creu rhediadau a all fod yn anodd neu'n amhosibl eu tynnu o ddelweddau telesgop, gan effeithio ar adferiad data. Mae seryddiaeth yn seiliedig ar y gofod hefyd yn cael ei effeithio gan y lloerennau hyn, gan fod telesgop Hubble wedi gweld ymyrraeth gynyddol gan ffrydiau Starlink oherwydd ei safle o dan y cytser rhyngrwyd lloeren.

Mae ymdrechion yn cael eu gwneud i liniaru effaith lloerennau o'r fath, ond mae'r duedd tuag at loerennau mwy a mwy disglair yn parhau i dyfu. Dim ond y dechrau yw BlueWalker 3, gan fod cytser o loerennau o'r enw BlueBirds ar y gweill.

Pryder arall yw'r ymyrraeth bosibl a achosir gan yr amleddau radio a ddefnyddir gan BlueWalker 3, sy'n debyg i'r rhai a ddefnyddir ar gyfer seryddiaeth radio. Gallai'r ymyrraeth hon rwystro astudiaethau gwyddonol o'r bydysawd.

Mewn astudiaeth a gyhoeddwyd yn y cyfnodolyn Nature , cydweithiodd ymchwilwyr o wahanol wledydd i arsylwi awyr y nos ac ymchwilio i effaith BlueWalker 3. Canfuwyd bod pellter y lloeren o'r Ddaear hefyd yn chwarae rhan yn ei disgleirdeb. Mae lloerennau yn LEO yn ymddangos yn llawer mwy disglair na lloerennau geosefydlog.

Hyd yn oed os yw'r disgleirdeb adlewyrchol yn cael ei leihau islaw'r lefel sy'n weladwy i'r llygad noeth, efallai y bydd problemau o hyd. Bydd effaith gronnus cannoedd o filoedd o loerennau yn LEO yn cynyddu llewyrch cefndir yr awyr.

Mae'r astudiaeth hon yn ychwanegu at bryderon cynyddol am y disgleirdeb cynyddol yn awyr y nos oherwydd gwrthrychau artiffisial. Mae ymchwilwyr yn dadlau dros gyfyngiadau ar loerennau uchder isel i leihau llygredd golau a diogelu'r gallu i astudio awyr y nos.

