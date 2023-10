Atlas Galaxy Siena: Map Cynhwysfawr o'r Cosmos

By

Mae Atlas Siena Galaxy (SGA) yn fap cynhwysfawr o'r cosmos sy'n cynnwys pellter, lleoliad a phroffil cemegol 380,000 o alaethau ar draws hanner awyr y nos. Wedi'i ddatblygu gan dîm o seryddwyr gyda'r Arolwg Etifeddiaeth Offeryn Sbectrosgopig Ynni Tywyll (DESI), mae'r SGA yn cyfuno data o dri arolwg eang a gwblhawyd rhwng 2014 a 2017. Mae'r map yn rhoi gwybodaeth fanwl gywir am leoliadau, siapiau, a meintiau cannoedd o miloedd o alaethau mawr.

Cyn creu'r SGA, roedd casgliadau galaeth blaenorol yn cynnwys cofnodion anghywir, megis lleoliadau anghywir a meintiau galaethau, yn ogystal â chofnodion nad oeddent yn alaethau ond yn sêr neu'n arteffactau. Mae'r SGA yn dileu'r gwallau hyn ar gyfer rhan fawr o'r awyr ac yn gwella'r mesuriadau disgleirdeb ar gyfer galaethau, rhywbeth nad oedd ar gael yn ddibynadwy o'r blaen ar gyfer sampl o'r maint hwn.

Mae'r SGA yn adnodd gwerthfawr i seryddwyr sy'n astudio ffurfiant galaethau a strwythur y Bydysawd. Mae'n helpu i ddarparu darlun cynhwysfawr o'r cosmos ac yn cefnogi ymchwil pellach. Mae arolygon awyr agored fel yr SGA yn galluogi gwyddonwyr i nodi patrymau eang ar draws poblogaeth o wrthrychau, rhoi darganfyddiadau newydd yn eu cyd-destun, a nodi ymgeiswyr ar gyfer arsylwadau â ffocws.

Daw'r data ar gyfer yr SGA o delesgopau amrywiol, gan gynnwys y Camera Ynni Tywyll, camera Mosaic3, ac Arolwg Sky Beijing-Arizona. Cipiodd yr arolygon hyn ddelweddau mewn tonfeddi optegol ac isgoch, gan gwmpasu arwynebedd o 20,000 gradd sgwâr, sef bron i hanner awyr y nos. Yr SGA hefyd yw'r arolwg cyntaf i ddarparu data ar broffiliau golau'r galaethau.

Mae'r SGA, a enwyd ar ôl Coleg Siena yn Efrog Newydd, ar gael am ddim ar-lein i seryddwyr proffesiynol a'r cyhoedd. Yn ogystal â'i ddefnyddioldeb gwyddonol, mae'r atlas yn cynnwys nifer o ddelweddau o alaethau hardd, gan ei wneud yn adnodd gwerthfawr i unrhyw un sydd â diddordeb mewn archwilio ein cornel o'r Bydysawd.

