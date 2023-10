A Oes Mellt ar Fenws? Astudio Newydd yn bwrw amheuaeth

By

Yn groes i ragdybiaeth hirsefydlog, mae gwyddonwyr sy'n dadansoddi data a gasglwyd gan Parker Solar Probe NASA wedi codi amheuaeth ynghylch presenoldeb mellt ar Fenws. Canfuwyd Whistler Waves, tonnau radio amledd isel sy'n croesi'r atmosffer ar hyd llinellau maes magnetig, gan long ofod Pioneer Venus ym 1978, gan arwain at y cynnig bod mellt yn cynhyrchu'r tonnau hyn ar Fenws yn union fel y mae ar y Ddaear. Fodd bynnag, mae astudiaeth ddiweddar a arweiniwyd gan Brifysgol Colorado Boulder yn herio'r dehongliad hwn.

Archwiliodd yr ymchwilwyr ddata o'r Parker Solar Probe, sydd ar hyn o bryd ar genhadaeth i astudio gwyntoedd solar. Yn ystod ei bedwaredd daith hedfan o Venus yn 2021, canfu synwyryddion y stiliwr nifer o Waves Whistler. Yn arwyddocaol, gwelwyd y tonnau hyn yn teithio i lawr tuag at y blaned yn hytrach nag allan i'r gofod, fel y gellid disgwyl pe baent yn cael eu cynhyrchu gan fellt. Esboniodd Harriet George, prif awdur yr astudiaeth, fod cyfeiriad y tonnau yn rhoi cliwiau am eu tarddiad, gan nodi eu bod yn debygol o gael eu hachosi gan broses yn y rhanbarth magnetotail ar ochr nos Venus.

Nododd yr ymchwilwyr hefyd pe bai mellt yn gyffredin ar Fenws, byddai fflachiadau golau yn cyd-fynd â'r Whistler Waves. Fodd bynnag, mae'r digwyddiadau hyn sy'n gysylltiedig â mellt yn brin, sy'n awgrymu cyfradd digwydd isel o fellt ar y blaned. Yn lle hynny, cynigiodd y gwyddonwyr fod y tonnau'n ganlyniad i ailgysylltu magnetig, lle mae llinellau maes magnetig Venus yn torri ac yn ailgysylltu, gan ryddhau pyliau o egni.

Mae angen casglu data pellach o daith hedfan olaf Parker Solar Probe, a fydd yn dod ag ef o fewn 250 milltir i wyneb y blaned, i gadarnhau maint gweithgaredd mellt ar Fenws. Mae’r prinder cyfleoedd i gynnal ymchwil ar Fenws yn tanlinellu arwyddocâd yr astudiaeth hon i ddeall prosesau atmosfferig y blaned.

Ffynonellau:

