Seryddwyr yn Darganfod Tyllau Du Posibl Agosaf i'r Ddaear mewn Clwstwr Hyades

Mae seryddwyr wedi cynnig y gallai'r tyllau du agosaf at y Ddaear fod yn llechu yng Nghlwstwr Hyades, sydd wedi'i leoli tua 150 o flynyddoedd golau i ffwrdd o'r haul. Mae'r darganfyddiad hwn yn awgrymu y gallai'r tyllau du hyn fod wedi'u diarddel o'r clwstwr filiynau o flynyddoedd yn ôl a'u bod bellach yn crwydro'r alaeth yn unig. O'i gymharu â'r twll du agosaf a oedd yn hysbys yn flaenorol, byddai'r ymgeiswyr newydd hyn tua deg gwaith yn agosach at y Ddaear.

Mae Clwstwr Hyades yn glwstwr agored, sy'n cynnwys cannoedd o sêr yng nghytser Taurus. Mae clystyrau agored yn grwpiau o sêr y credir eu bod wedi ffurfio ar yr un pryd o'r un cwmwl o nwy a llwch. O ganlyniad, mae sêr o fewn y clystyrau hyn yn rhannu nodweddion cyffredin o ran cyfansoddiadau cemegol ac oedrannau.

Er mwyn ymchwilio i bresenoldeb posibl tyllau du yng Nghlwstwr Hyades, cynhaliodd tîm o ymchwilwyr dan arweiniad Stefano Torniamenti o Brifysgol Padua efelychiadau o symudiad sêr ac esblygiad o fewn y clwstwr. Roedd yr efelychiadau hyn yn cynnwys tyllau duon, a chymharwyd y canlyniadau â sylwadau a wnaed gan delesgop gofod Gaia ynglŷn â chyflymder a lleoliad y sêr yn y clwstwr.

Daeth yr ymchwilwyr i'r casgliad bod y modelau efelychu a oedd yn cyfateb orau i'r arsylwadau yn cynnwys dau neu dri thwll du o fewn y clwstwr. At hynny, roedd efelychiadau a oedd yn cyfrif am dyllau du yn cael eu taflu allan o'r Hyades ddim mwy na 150 miliwn o flynyddoedd yn ôl hefyd yn cyd-fynd â data Gaia. Mae hyn yn awgrymu pe bai'r tyllau du yn cael eu diarddel yn dreisgar o'r clwstwr, byddai eu bodolaeth flaenorol yn dal i fod yn amlwg yn y boblogaeth serol.

Hyd yn oed os yw'r tyllau du eisoes wedi gadael yr Hyades, mae'r efelychiadau'n nodi mai nhw fyddai'r tyllau du agosaf at y Ddaear o hyd. Darganfuwyd cofnodion blaenorol ar gyfer y tyllau du agosaf at y Ddaear, Gaia BH1 a Gaia BH2, eleni ac maent wedi'u lleoli 1,560 a 3,800 o flynyddoedd golau i ffwrdd yn y drefn honno. Mewn cymhariaeth, byddai'r tyllau du posib yng Nghlwstwr Hyades yn llawer agosach.

Mae’r ymchwil yn amlygu effaith telesgop gofod Gaia, sydd wedi caniatáu i seryddwyr astudio safleoedd a symudiadau unigol sêr mewn clystyrau fel yr Hyades am y tro cyntaf. Trwy fesur safleoedd a symudiadau biliynau o sêr yn gywir, mae Gaia yn galluogi canfod dylanwadau disgyrchiant o wrthrychau cudd fel tyllau du.

Mae canfyddiadau'r astudiaeth hon yn taflu goleuni ar bresenoldeb a dosbarthiad tyllau du yn yr alaeth ac yn cyfrannu at ddealltwriaeth well o esblygiad clystyrau o sêr. Cyhoeddwyd yr ymchwil yn Hysbysiadau Misol y Gymdeithas Seryddol Frenhinol.

