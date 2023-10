Gofodwyr yn Profi Camera Lleuad Chwyldroadol Cyn Cenhadaeth Lunar 2025

By

Mae NASA yn paratoi ar gyfer cynllun uchelgeisiol i lanio gofodwyr ar y lleuad yn 2025, gan nodi presenoldeb dynol cyntaf ar wyneb y lleuad ers dros bum degawd. Fel rhan o’r paratoadau, mae gofodwyr ar hyn o bryd yn profi “camera lleuad” arloesol a fydd yn chwyldroi archwilio’r lleuad.

Mae'r Handheld Universal Lunar Camera (HULC), a ddatblygwyd gan yr Asiantaeth Ofod Ewropeaidd (ESA) mewn cydweithrediad â NASA, yn cynnig ansawdd delwedd llawer gwell na'r camerâu a ddefnyddir yn ystod teithiau Apollo. Wedi'i adeiladu o lensys o'r radd flaenaf a chamerâu proffesiynol di-ddrych oddi ar y silff, gall yr HULC ddal delweddau a fideos cydraniad uchel.

Gyda'r tymereddau eithafol a'r llwch lleuad peryglus mewn golwg, mae'r HULC wedi'i orchuddio mewn casin ffabrig amddiffynnol. Mae'r casin yn cynnwys botymau a ddyluniwyd yn arbennig sy'n caniatáu i ofodwyr weithredu'r camera wrth wisgo menig gofod, gan sicrhau eu diogelwch.

Mae'r gofodwr Ffrengig Thomas Pesquet, sy'n enwog am ei ffotograffau anhygoel o'r Ddaear a gymerwyd o'r Orsaf Ofod Ryngwladol (ISS), ymhlith y tîm o brofwyr. Gydag ymgeisydd gofodwr NASA Jessica Wittner a Takuya Onishi o asiantaeth ofod Japan yn ymuno â Pesquet, fe wnaeth Pesquet roi’r camera trwy ei gyflymder yn nhirweddau lleuadol Lanzarote, Sbaen. Roedd y profion yn efelychu'r amodau heriol y bydd y camera yn eu hwynebu ar y lleuad, gan gynnwys golau dydd ac ogofâu folcanig tywyll.

Mae cyfeillgarwch y camera yn un o brif flaenoriaethau tîm NASA. Pwysleisiodd Jeremy Myers, arweinydd NASA ar gyfer camera HULC, bwysigrwydd dyluniad greddfol a hawdd ei ddefnyddio na fydd yn rhoi baich ar y gofodwyr. Mae'r camera yn un o lawer o offer y bydd gofodwyr yn eu defnyddio yn ystod eu teithiau lleuad.

Wedi'i oruchwylio gan dîm o wyddonwyr planedol gorau, mae ansawdd delwedd y camera yn cael ei werthuso'n drylwyr. Mae'r gwyddonwyr yn sicrhau y bydd y camera yn cynhyrchu lluniau gyda'r cydraniad priodol, dyfnder y maes, ac amlygiad, gan ddarparu mewnwelediadau gwyddonol gwerthfawr.

Tra bod y camera'n cael ei brofi ymhellach ac yn derbyn gwelliannau, mae'r tîm yn edrych ymlaen at ei ddefnyddio ar genhadaeth y lleuad. Bydd gorchuddion a dyluniadau amddiffynnol ychwanegol yn cael eu harchwilio cyn gosod y camera ar yr orsaf ofod.

Cwestiynau Cyffredin

Beth yw pwrpas y camera lleuad?

Mae'r camera lleuad wedi'i gynllunio i ddal delweddau a fideos cydraniad uchel yn ystod y teithiau lleuad sydd ar ddod yn 2025. Bydd yn darparu offeryn chwyldroadol i ofodwyr i ddogfennu eu hanturiaethau ar wyneb y lleuad.

Pwy ddatblygodd y camera lleuad?

Datblygwyd y camera lleuad, a elwir yn Handheld Universal Lunar Camera (HULC), trwy gydweithrediad rhwng Asiantaeth Ofod Ewrop (ESA) a NASA.

Beth yw'r heriau y mae'r camera lleuad yn eu hwynebu?

Mae angen i'r camera lleuad wrthsefyll tymereddau eithafol y gofod a'r llwch lleuad peryglus. Mae wedi'i osod y tu mewn i gasin ffabrig amddiffynnol ac mae'n cynnwys botymau a ddyluniwyd yn arbennig i ganiatáu gweithredu gyda menig gofod.

Pwy yw profwyr y camera lleuad?

Mae'r tîm profi yn cynnwys y gofodwr Ffrengig Thomas Pesquet, ymgeisydd gofodwr NASA Jessica Wittner, a Takuya Onishi o asiantaeth ofod Japan. Nhw sy'n gyfrifol am werthuso perfformiad y camera mewn amgylcheddau tebyg i leuad.

Beth yw ffocws datblygiad y camera?

Mae datblygiad y camera yn canolbwyntio ar gyfeillgarwch defnyddwyr a chynhyrchu delweddau o ansawdd uchel. Nod NASA yw creu camera greddfol sy'n hawdd i ofodwyr ei weithredu, wrth gydweithio â gwyddonwyr planedol i sicrhau bod y delweddau'n cwrdd â safonau gwyddonol.

Ffynonellau: Lwfans Cyflogaeth a Chymorth, NASA