Cenhadaeth Ofod Newydd yn Hyrwyddo Arloesedd a Chydweithrediad Canada

Ym myd cyffrous archwilio'r gofod, mae pob cenhadaeth yn cychwyn ar lawr gwlad. Mae gofodwyr o Asiantaeth Ofod Canada (CSA) yn deall pwysigrwydd arddangos a dathlu talent ac athrylith o fewn diwydiant gofod Canada. Yn ddiweddar, ymwelodd Arbenigwr Cenhadaeth Canada, Jeremy Hansen, â Canadensys Aerospace Corp. yn Bolton, ynghyd â chynrychiolwyr CSA, i weld drostynt eu hunain y gwaith anhygoel sy'n cael ei wneud gan arbenigwyr lleol.

Mae Hansen, a fydd yn rhan o griw Artemis II ar daith i'r lleuad ac yn ôl ym mis Tachwedd 2024, yn eiriolwr angerddol dros ddiwydiant gofod Canada. Bu'n ymwneud yn weithredol â hyrwyddo rôl Canada mewn archwilio'r gofod trwy wahanol deithiau a chyflwyniadau gyda'r CSA.

Yn ystod ei ymweliad â Canadensys, gwnaeth y dechnoleg a'r prosesau a ddatblygwyd gan y cwmni argraff arbennig ar Hansen. Fel gofodwr diymhongar a diymhongar, mae’n credu nad yw llawer o Ganadiaid yn ymwybodol o’r “athrylith” sy’n bodoli o fewn eu gwlad eu hunain. Mae Hansen yn gyffrous am y dyfodol ac yn hyderus y bydd pobl yn edrych yn ôl ar y gwaith arloesol a wnaed yn Canadensys gydag edmygedd.

Er nad yw Canadensys yn ymwneud yn uniongyrchol ag Artemis II, mae'r cwmni'n enwog am ei arbenigedd mewn dylunio ac adeiladu cerbyd lleuad cyntaf Canada, yn ogystal â'i arweinyddiaeth ym maes afioneg a synwyryddion ar gyfer archwilio'r gofod. Yn ystod yr ymweliad, cafodd y mynychwyr gyfle i weithredu prototeip crwydrol a reolir o bell, gan arddangos ymroddiad Canadensys i greu technoleg ddibynadwy a hirhoedlog.

Mae prosiect Artemis, sy'n anelu at lanio'r fenyw gyntaf a'r dyn nesaf ar y Lleuad ar Artemis III, yn garreg filltir bwysig mewn archwilio gofod dynol. Fel rhan o'r genhadaeth, bydd criw Artemis II yn ymgymryd ag orbit cyhydeddol o'r Lleuad, gan obeithio darganfod agweddau nas gwelwyd erioed o'r blaen o'i hochr bell. Bydd yr ymdrech heriol hon yn gwthio terfynau'r llong ofod a'r gofodwyr ar fwrdd.

Mae Canadensys a diwydiant gofod Canada yn ei gyfanrwydd wedi ymrwymo i gydweithredu ac arloesi hirdymor. Gyda phrosiect Artemis yn mynd rhagddo'n gyson, mae'n amlwg y bydd cyfraniadau Canada at archwilio'r gofod yn parhau i gael effaith ddofn ar deithiau i'r Lleuad a thu hwnt yn y dyfodol.

Cwestiynau Cyffredin

1. Beth yw prosiect Artemis?

Mae prosiect Artemis yn fenter a arweinir gan NASA i ddychwelyd bodau dynol i'r Lleuad ar gyfer archwiliad hirdymor a theithiau yn y dyfodol i gyrff nefol eraill, gan gynnwys y blaned Mawrth. Ei nod yw glanio'r fenyw gyntaf a'r dyn nesaf ar y Lleuad.

2. Am beth mae Canadensys Aerospace Corp. yn hysbys?

Mae Canadensys Aerospace Corp yn adnabyddus am ei harbenigedd mewn dylunio ac adeiladu cerbyd lleuad cyntaf Canada, yn ogystal â'i arweinyddiaeth ym maes afioneg a synwyryddion ar gyfer archwilio'r gofod.

3. Pwy yw Jeremy Hansen?

Gofodwr ac Arbenigwr Cenhadaeth o Ganada yw Jeremy Hansen a fydd yn rhan o griw Artemis II ar daith i'r lleuad ac yn ôl. Mae'n eiriolwr cryf ar gyfer diwydiant gofod Canada ac mae wedi bod yn hyrwyddo rôl Canada mewn archwilio'r gofod yn weithredol.