Mae NASA yn Darparu Manylion Am Agwedd Agos Asteroid 2023 TK15

Yn ddiweddar, mae NASA wedi rhannu gwybodaeth am Asteroid 2023 TK15, y disgwylir iddo gael ei gyfarfyddiad agosaf â'r Ddaear ar Hydref 20. Mae'r asteroid hwn wedi'i nodi a'i olrhain gan ddefnyddio offerynnau technolegol uwch fel telesgop NEOWISE, ALMA, Pans-STARRS1, ac Arolwg Catalina Sky .

Ar hyn o bryd mae asteroid 2023 TK15 yn teithio ar gyflymder syfrdanol o tua 79,085 cilomedr yr awr - hyd yn oed yn gyflymach na gwennol ofod. Mae NASA yn datgelu y bydd yn mynd heibio'r Ddaear ar bellter anhygoel o agos o ddim ond 379,994 cilomedr, sy'n agosach na phellter y Lleuad o 384,400 cilomedr. Mae'r ymagwedd agos hon yn nodi un o gyfarfyddiadau asteroid agosaf y flwyddyn.

Yn perthyn i grŵp Apollo o Asteroidau Near-Earth, mae gan y graig ofod hon echel lled-fawr fwy nag echel y Ddaear. Enwir yr asteroidau hyn ar ôl asteroid Apollo 1862, a ddarganfuwyd gan y seryddwr Karl Reinmuth. Er gwaethaf ei agosrwydd at y Ddaear, nid yw Asteroid 2023 TK15 yn fygythiad oherwydd ei faint bach. Mae NASA yn amcangyfrif ei fod tua 130 troedfedd o led, gan ei wneud yn debyg o ran maint i awyren.

Yn ddiddorol, nid dyma'r tro cyntaf i Asteroid 2023 TK15 ddod yn agos at y Ddaear, er mai dyma ei ddynodiad cyntaf fel Gwrthrych Ger y Ddaear (NEO). Fe'i pasiodd yn flaenorol gan ein planed ar Fehefin 18, 2022, ond mae Labordy Jet Propulsion (JPL) NASA yn cadarnhau na ddisgwylir unrhyw ddulliau agos ychwanegol yn y dyfodol agos.

Mewn darganfyddiad hynod ddiddorol arall, yn ddiweddar cychwynnodd NASA ar genhadaeth i astudio asteroid o'r enw 16 Psyche, sy'n adnabyddus am ei doreth o fetelau gwerthfawr fel aur, arian a nicel. Fodd bynnag, mae asteroid diddorol arall o'r enw 33 Polyhymnia a ddarganfuwyd ym 1854. Mae'r asteroid hwn, tua 50-60 cilomedr o led, yn ddwysach nag Osmium, a gydnabyddir fel yr elfen ddwysaf yn y tabl cyfnodol. Mae arbenigwyr yn dyfalu y gall ei ymddygiad atomig ddangos bodolaeth elfen nad yw'n hysbys i ni eto.

Ffynonellau: NASA, LiveScience