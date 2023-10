Archwilio'r Byd Cudd O dan Len Iâ Antarctica

By

Mae gwyddonwyr wedi cychwyn ar ymchwil ryfeddol i ddadorchuddio'r cyfrinachau hynafol sydd wedi'u cuddio o dan len iâ enfawr Antarctica. Trwy arsylwadau lloeren a radar treiddio iâ, maent wedi cael mewnwelediad gwerthfawr i fyd cudd a fodolai filiynau o flynyddoedd yn ôl.

Yn ehangder helaeth rhanbarth Wilkes Land Dwyrain Antarctica, mae darganfyddiad rhyfeddol wedi'i wneud. Mae cefnennau a dyffrynnoedd helaeth, wedi'u cerflunio gan afonydd hynafol, wedi'u dadorchuddio, gan gynnig cipolwg ar dirwedd cyn-rewlifol. Mae'r tir hynod hwn, sy'n gorchuddio ardal debyg i Wlad Belg neu dalaith Maryland, yn dyddio'n ôl o leiaf 14 miliwn o flynyddoedd, cyn i'r Antarctica gael ei rhewi 34 miliwn o flynyddoedd yn ôl.

Mae Dr. Stewart Jamieson, athro rhewlifeg ym Mhrifysgol Durham a chyd-arweinydd yr astudiaeth, yn disgrifio'r canfyddiad hwn fel "ciplun o'r gorffennol." Mae nodweddion y dirwedd yn awgrymu hinsawdd llawer cynhesach yn yr hen amser, o bosibl yn ymdebygu i ranbarthau fel Patagonia heddiw.

Er bod y cofnod ffosil a ddarganfuwyd ger safle'r astudiaeth yn darparu tystiolaeth o baill coed palmwydd hynafol, mae gwybodaeth benodol am y bywyd gwyllt amrywiol a fu unwaith yn byw yn yr amgylchedd hwn yn gyfyngedig o hyd.

O dan y rhew enfawr 2.2 km i 3 km o drwch, mae tirfas dirgel sy'n parhau i fod yn llai dealladwy nag arwyneb y blaned Mawrth. Mae ymchwilwyr yn cynnig y gallai drilio trwy'r iâ i echdynnu samplau craidd gwaddod agor drws i ddarganfod olion fflora a ffawna hynafol, gan ddarparu mewnwelediad pellach i esblygiad yr Antarctig.

Defnyddiodd yr astudiaeth arloesol hon arsylwadau lloeren o’r radd flaenaf a data radar treiddio iâ a gasglwyd o droslwybrau, gan ddatgelu tirwedd gladdedig nodedig sy’n wahanol i ganfyddiadau blaenorol o dan wyneb rhewllyd Antarctica. Dros filiynau o flynyddoedd, mae'r dirwedd hon wedi cael ei thrawsnewid a luniwyd gan brosesau daearegol amrywiol, gan gynnwys llif afonydd, gweithgaredd tectonig, a rhewlifiant.

Mae hanes Antarctica yn cydblethu â chwalfa uwchgyfandir Gondwana, a oedd yn cynnwys cyfandiroedd heddiw fel Affrica, Awstralia, De America, ac is-gyfandir India. Trwy dectoneg platiau, gwahanodd Antarctica yn raddol oddi wrth y tirfesurau hyn, gan ddod yn ynysig ac arwain at ei nodweddion daearegol unigryw.

Yn ystod cyfnod cynhesach yng ngorffennol Antarctica, llifodd afonydd ar draws y dirwedd a oedd newydd ei hamlygu, gan gyrraedd morlin cyfandirol a ffurfiwyd yn y pen draw wrth i'r tiroedd eang eraill lifo oddi wrth ei gilydd. Wrth i'r tymheredd oeri, ffurfiodd rhewlifoedd bach ar fryniau ger yr afonydd, gan gyfrannu at ddyfnhau dyffrynnoedd trwy erydiad rhewlifol.

Eglura Dr. Jamieson, wrth i'r iâ rhewlifol ehangu, gan greu amgylchedd rhewllyd rhwng yr iâ a'r dirwedd, y digwyddodd cadwraeth y tir hynafol hwn. Am gyfnod rhyfeddol o 34 miliwn o flynyddoedd, arhosodd y dirwedd wedi rhewi mewn amser, gan ddatgelu cipolwg ar oes a fu.

