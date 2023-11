Safbwynt Newydd ar Ffurfiant y Lleuad ac Esblygiad Daearegol y Ddaear

By

Mae gwyddonwyr wedi bod yn dadlau ers tro ynghylch yr amgylchiadau sy'n ymwneud â ffurfio'r lleuad, ond mae'r ddamcaniaeth gyffredin yn awgrymu ei fod wedi deillio o wrthdrawiad rhwng y Ddaear a'r blaned tua maint y blaned Mawrth. Fodd bynnag, mae astudiaeth ddiweddar a gyhoeddwyd yn Nature yn herio'r syniad hwn trwy gynnig y gellir dod o hyd i weddillion y gwrthdrawiad hwn ym mantell y Ddaear o hyd.

Defnyddiodd yr astudiaeth, a arweiniwyd gan dîm rhyngwladol o wyddonwyr, ddulliau deinameg hylif cyfrifiannol uwch i ddadansoddi anomaleddau ger craidd y Ddaear. Credir bod yr anomaleddau hyn yn dystiolaeth o’r gwrthdrawiad 4.5 biliwn oed a roddodd enedigaeth i’r lleuad. Roedd ymchwil flaenorol yn canolbwyntio'n bennaf ar y ddisg malurion a ffurfiodd cyn y lleuad, gan ddiystyru effaith yr effaith ar y Ddaear ei hun.

Eglurodd yr Athro Deng Hongping o Arsyllfa Seryddol Shanghai, a arloesodd y dulliau deinameg hylif cyfrifiannol a ddefnyddiwyd yn yr astudiaeth, y gallai'r farn draddodiadol o'r effaith ffurfio lleuad sy'n arwain at “homogeneiddio” cyfansoddiad y Ddaear fod yn anghywir. Yn lle hynny, mae'r astudiaeth yn awgrymu bod y gwrthdrawiad wedi arwain at heterogeneity o fewn mantell y Ddaear, gan wasanaethu fel catalydd ar gyfer esblygiad daearegol y blaned.

Credir bod Theia, planed o faint Mars, wedi gwrthdaro â ffurf gyntefig y Ddaear, Gaia, gan greu malurion a gyfunodd yn y pen draw i ffurfio'r lleuad. Roedd damcaniaethau cynharach yn cynnig bod y lleuad yn bennaf yn cynnwys deunydd Theian tra bod y Ddaear yn cadw gweddillion Gaian. Fodd bynnag, mae ymchwil dilynol wedi dangos tebygrwydd rhyfeddol yng nghyfansoddiad y Ddaear a'r lleuad.

Dangosodd astudiaethau blaenorol a gynhaliwyd gan yr Athro Deng Hongping fod mantell isaf y Ddaear yn dal i gadw cyfansoddiad silicon uwch sy'n nodweddiadol o ddeunydd Gaian cyn-effaith. Mae'r astudiaeth ddiweddaraf yn adeiladu ar y canfyddiadau hyn, gan gynnig esboniad ar gyfer haeniad cramen y Ddaear.

Awgrymodd Dr Qian Yuan o Sefydliad Technoleg California fod dadansoddiad manwl gywir o wahanol samplau o graig, ynghyd â modelau effaith ac esblygiad gwell, yn galluogi gwyddonwyr i gasglu cyfansoddiad materol Gaia a Theia, gan daflu goleuni ar hanes y system solar fewnol fel ei gilydd. cyfanwaith.

Ar ben hynny, mae'r ymchwil hwn yn rhoi mewnwelediadau gwerthfawr i ffurfiant ac addasrwydd i allblanedau y tu hwnt i'n cysawd yr haul. Trwy astudio esblygiad daearegol y Ddaear o ganlyniad i wrthdrawiad anferthol, gall gwyddonwyr gael ysbrydoliaeth i ddeall systemau planedol eraill.

