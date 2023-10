Mae dellt anisotropig yn datgelu Posibiliadau Newydd mewn Nanoffotoneg Chiral

By

Mae ciroldeb, sef eiddo anghymesuredd sy'n gwahaniaethu gwrthrych oddi wrth ei ddrych-ddelwedd, yn gysyniad sylfaenol mewn amrywiol feysydd gwyddonol. Ym maes nanoffotoneg, mae cyflawni rhyngweithiadau materol golau cirol cryf yn parhau i fod yn her sylweddol. Fodd bynnag, mae ymchwil diweddar a arweiniwyd gan Dr. Li Guangyuan yn Sefydliad Technoleg Uwch Shenzhen (SIAT), Academi Gwyddorau Tsieineaidd, wedi dangos dull arloesol o gymell cirality cryf mewn metaarwynebau trwy ddefnyddio strwythurau dellt anisotropig.

Yn eu hastudiaeth a gyhoeddwyd yn Laser & Photonics Reviews, dadorchuddiodd y grŵp ymchwil yr ymatebion ceiropracteg pwerus sy'n deillio o gyfluniadau dellt anisotropig. Trwy dorri'r cymesuredd cyfnodol yn y cyfarwyddiadau x- ac y tra'n cynnal cymesuredd drych y nanostrwythurau, roeddent yn gallu cynhyrchu cirality planar cryf heb gyfaddawdu ar y ffactor ansawdd (ffactor Q).

O dan amlder arferol, roedd y metasurface silicon yn arddangos modd cirol planar gyda dichroism cylchol (CD) o 0.37 a ffactor Q o 1220. Roedd y ffactor Q hwn sawl gwaith yn uwch na metaarwynebau continwwm gwladwriaethau rhwymedig (BIC). Yn ogystal, sylwodd yr ymchwilwyr y gallai arwydd gwerth y CD gael ei wrthdroi trwy addasu'r cyfnod dellt i'r cyfeiriad x o'i gymharu â'r cyfnod i'r cyfeiriad y. Mae'r hyblygrwydd hwn wrth diwnio'r ymateb cirol yn agor llwybrau newydd ar gyfer dylunio dyfeisiau ciroptig â nodweddion dymunol.

Mae'r datblygiad arloesol yn gorwedd yn y defnydd o gyseiniannau dellt arwyneb (SLRs), sy'n codi o'r cyplu cydlynol rhwng cyseiniannau lleol ac anomaledd Rayleigh. Mae SLRs yn cynnig tiwnadwyedd sbectrol rhagorol a'r gallu i atal colledion amsugno ac ymbelydredd. Trwy drosoli'r eiddo hyn, roedd yr ymchwilwyr yn gallu cyflawni CD efelychiadol uchaf o 0.86 a ffactor Q mor uchel â 1700.

Mae gan y canfyddiadau oblygiadau sylweddol i gymwysiadau amrywiol, gan gynnwys synhwyro cirol a thrawsgyweirio blaen y tonnau. Mae gan y metaarwynebau ciroptig uchel-Q a chryf a ddatblygwyd gan dîm Dr Li y potensial i chwyldroi maes nanoffotoneg cirol, gan baratoi'r ffordd ar gyfer datblygiadau mewn synhwyro cirol biocemegol, allyriadau cirol neu lasing, ac ymatebion aflinol cirol.

Cwestiynau Cyffredin:

C: Beth yw chirality?

A: Mae cirality yn cyfeirio at eiddo gwrthrych na all gyd-fynd â'i ddelwedd drych trwy gyfieithu neu gylchdroi.

C: Beth yw arwynebau meta?

A: Mae metawynebau yn strwythurau is-donfedd artiffisial sy'n galluogi rheolaeth fanwl ar ryngweithiadau golau-mater.

C: Beth yw'r ffactor ansawdd (ffactor Q)?

A: Mae'r ffactor ansawdd yn fesur o effeithlonrwydd storio ynni a gwasgariad mewn system soniarus.

C: Beth yw cyseiniant dellt arwyneb (SLRs)?

A: Mae cyseiniannau dellt arwyneb yn gyplyddion cydlynol rhwng cyseiniannau lleol ac anomaledd Rayleigh, gan ddarparu tiwniadwyedd sbectrol a lleihau colledion mewn systemau electromagnetig.

C: Beth yw cymwysiadau posibl arwynebau meta-Q uchel a chryf?

A: Mae gan y metawynebau hyn gymwysiadau addawol mewn synhwyro cirol a thrawsgyweirio blaen y tonnau.