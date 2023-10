Darganfyddiad Daearegol Newydd ar y blaned Mawrth yn Dangos Potensial ar gyfer Bywyd Hynafol

By

Mae ymchwilwyr yn y Sefydliad Gwyddoniaeth Planedau yn Tucson, Arizona, wedi gwneud darganfyddiad arloesol ar y blaned Mawrth a allai fod â goblygiadau dwys i'n dealltwriaeth o hanes y blaned a'r posibilrwydd o fywyd microbaidd hynafol. Mewn cyhoeddiad diweddar yn Scientific Reports, cyhoeddodd y tîm eu bod wedi adnabod llyn mwd hynafol mewn rhanbarth o'r enw Hydraotes Chaos. Mae'r llyn llaid hwn, a ffurfiwyd gan ollyngiadau o stratigraffeg carreg laid llawn nwy, yn dyddio'n ôl bron i 4 biliwn o flynyddoedd i adeg pan oedd y blaned Mawrth yn debygol o fyw ynddo.

Mae arwyddocâd y canfyddiad hwn yn gorwedd yn y ffaith bod gan lynnoedd llaid, fel eu cymheiriaid ar y Ddaear, y potensial i gadw olion bywyd hynafol yn eu gwaddodion. Mae gwaddodion mwdlyd cronedig ar waelod y llyn yn darparu amgylchedd delfrydol ar gyfer cadw biomoleciwlau sy'n gysylltiedig â bywyd microbaidd. Gall y gwaddodion yn Hydraotes Chaos, y credir eu bod wedi tarddu o ddyfrhaenau a sianeli llifogydd hynafol, gynnwys trysorfa o dystiolaeth o fywyd Marsaidd yn y gorffennol neu'r presennol.

Cafodd y tir cymhleth yn Hydraotes Chaos ei siapio gan gwymp yr arwyneb sychach uwchben y dyfrhaenau, gan arwain at y dirwedd anhrefnus a welwn heddiw. Mae presenoldeb sianeli llifogydd hynafol, y mae gwyddonwyr yn credu a oedd unwaith wedi cludo dŵr o gefnfor sydd bellach wedi diflannu yn iseldiroedd y gogledd, yn ychwanegu ymhellach at chwilfrydedd y rhanbarth hwn. Mae'r hanes daearegol cymhleth hwn yn creu amgylchedd unigryw ar gyfer astudio dyfrhaenau Mars ac archwilio biofarcwyr posibl.

Wrth edrych ymlaen, mae NASA yn ystyried Hydraotes Chaos fel safle glanio posibl ar gyfer teithiau Mars yn y dyfodol gyda'r nod o chwilio am dystiolaeth o fio-lofnodion, yn benodol lipidau. Mae gwytnwch lipidau yn eu gwneud yn darged deniadol ar gyfer archwilio, gan y gallent fod wedi dioddef biliynau o flynyddoedd ar y blaned Mawrth. Mae'r gwaddodion a adawyd ar ôl gan y llyn llaid hynafol yn addewid aruthrol ac yn haeddu ystyriaeth flaenoriaethol ar gyfer teithiau yn y dyfodol sy'n ceisio canfod biolofnod.

Wrth i'n dealltwriaeth o orffennol daearegol y blaned Mawrth barhau i esblygu, mae darganfyddiadau fel y llyn mwd hynafol yn Hydraotes Chaos yn dod â ni un cam yn nes at ddatgloi cyfrinachau'r Blaned Goch a datgelu'r posibilrwydd o fywyd microbaidd hynafol y tu hwnt i'n planed ein hunain.

Cwestiynau Cyffredin

