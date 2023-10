Yr Eclipse Solar Annular Wedi'i Dal o'r Orsaf Ofod Ryngwladol

Yn ddiweddar, dogfennodd y gofodwr NASA Jasmin Moghbeli, ar fwrdd yr Orsaf Ofod Ryngwladol (ISS), eclips solar annular. Mae eclips annular yn digwydd pan nad yw'r Lleuad yn cuddio'r Haul yn llwyr, gan adael cylch gweladwy a elwir yn annulus. Mae hyn yn rhoi cyfle prin i wyddonwyr astudio corona'r Haul.

Yn ystod yr eclips, cipiodd Moghbeli ffotograff o'r Lleuad yn pasio o flaen yr Haul, gan daflu ei gysgod, neu umbra, a thywyllu'n rhannol ran o arwyneb y Ddaear. Tynnwyd y llun wrth i'r ISS esgyn 260 milltir uwchben y ffin rhwng UDA a Chanada a phwyntio tua'r de tuag at Texas.

Cyrhaeddodd Moghbeli yr ISS ar Awst 27 fel rhan o genhadaeth Crew-7, ynghyd â gofodwyr eraill o Asiantaeth Ofod Ewrop (ESA), Asiantaeth Archwilio Awyrofod Japan (JAXA), a Roscosmos. Cipiodd yr eclips gan ddefnyddio set unigryw o heriau penodol i dynnu lluniau o ffenomenau nefol o'r ISS.

Mae'r ISS yn cylchdroi'r Ddaear ar gyflymder uchel, gan ofyn am gyfrifiadau manwl gywir ac amseru i ddal digwyddiadau fel eclipsau solar yn gywir. Mae'r materion technegol hyn yn amlygu pwysigrwydd dogfennaeth wyddonol o'r gofod, gan ganiatáu i ymchwilwyr astudio a deall cymhlethdodau digwyddiadau nefol.

Ar y cyfan, mae ffotograff Moghbeli yn rhoi golygfa ryfeddol o'r eclips solar annular, gan arddangos harddwch ac arwyddocâd gwyddonol arsylwi ffenomenau nefol o olwg yr Orsaf Ofod Ryngwladol.

Ffynonellau:

- Gorsaf Ofod Ryngwladol (ISS): Llong ofod mewn orbit o amgylch y Ddaear sy'n gwasanaethu fel labordy ymchwil a phorth gofod ar gyfer cydweithredu rhyngwladol ym maes archwilio'r gofod.

– NASA: Asiantaeth annibynnol Llywodraeth Ffederal yr Unol Daleithiau sy’n gyfrifol am y rhaglen ofod sifil ac ymchwil awyrofod.

– Eclipse solar blwydd: Eclips solar lle nad yw'r Lleuad yn gorchuddio'r Haul yn llwyr, gan adael cylch goleuol o'r enw annulus.

- Gofodwr NASA Jasmin Moghbeli: Gofodwr a gipiodd yr eclips solar mân o'r ISS.

- ESA (Asiantaeth Ofod Ewropeaidd): Sefydliad rhynglywodraethol sy'n canolbwyntio ar archwilio ac astudio gofod.

- JAXA (Asiantaeth Archwilio Awyrofod Japan): Yr asiantaeth Japaneaidd sy'n gyfrifol am weithgareddau awyrofod, gan gynnwys lansio lloerennau a theithiau uwch.

- Roscosmos: Asiantaeth llywodraeth Rwsia sy'n gyfrifol am weithgareddau gofod, gan gynnwys datblygu a gweithredu llongau gofod a gorsafoedd gofod.

