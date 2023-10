Gwrthgyrff Niwtraleiddio yn Eang (bnAbs) a'u Rôl mewn Haint HIV-1

By

Crynodeb: Mae gwrthgyrff sy'n niwtraleiddio'n fras (bnAbs) yn fath o wrthgorff sy'n gallu niwtraleiddio ynysyddion HIV-1 amrywiol. Mae deall sut mae'r gwrthgyrff hyn yn rhyngweithio â'r amrywioldeb yn eu targedau antigenig ar draws ynysiadau firaol yn hanfodol. Mae ymchwilwyr wedi defnyddio sbectrometreg màs cyfnewid hydrogen/deuteriwm (HDX-MS) a mesuriadau meintiol o cineteg rhwymo gwrthgyrff i astudio'r amrywiad strwythurol ac antigenig yn apig V1/V2 o'r glycoprotein amlen HIV-1. Canfuwyd bod trefn strwythurol yn y rhanbarth hwn yn effeithio ar gyfraddau a chysylltiadau bnAb. Yn ogystal, datgelodd adluniadau cryo-EM o bnAbs a oedd yn rhwym i glycoproteinau amlen dargyfeiriol wahanol raddau o ddeinameg strwythurol. Dangosodd arbrofion HDX-MS fod gan y bnAbs ôl troed rhwymol â ffocws uchel ar frig y trimiwr, gan osgoi newidiadau alosterig trwy weddill y strwythur. Mae'r canfyddiadau hyn yn dangos bod deinameg adeileddol yn chwarae rhan mewn antigenigedd, ac mae bnAbs yn cyflawni eu traws-adweithedd eang trwy rwymo mewn modd â ffocws uchel a goresgyn y priodweddau amrywiol a geir mewn glycoproteinau amlen o ynysiadau amrywiol.

Cyflwyniad: Yr amlen HIV-1 glycoprotein (Env) yw'r targed ar gyfer niwtraleiddio gwrthgyrff ac mae'n mynd trwy esblygiad cyflym. Mae amrywiad strwythurol yn Env yn effeithio ar ei ryngweithiadau â ysgogwyr allweddol ffitrwydd firaol ac atgynhyrchu, gan arwain at nodweddion ffenoteipaidd megis sensitifrwydd niwtraleiddio a heintiad. Mae astudiaethau diweddar wedi adrodd am strwythurau cydraniad uchel y trimiwr Env, ond mae'r rhain yn cynrychioli delfrydau statig ac nid ydynt yn dal natur ddeinamig Amg. Mae deall sut mae bnAbs yn cyflawni traws-adweithedd eang yn gofyn am nodi nodweddion wedi'u cadw a deall sut maen nhw'n ymdopi â chyd-destunau amrywiol.

Dulliau a Chanlyniadau: Defnyddiodd yr ymchwilwyr HDX-MS i ymchwilio i wahaniaethau strwythurol a deinamig lleol mewn panel o drimwyr Env HIV-1 brodorol. Canfuwyd amrywiad sylweddol mewn trefn strwythurol a sefydlogrwydd yn y rhanbarthau a dargedwyd gan bnAbs. Wrth archwilio panel mwy o unigion amrywiol, gwelsant amrywiad dramatig mewn dynameg epitope yn apig trimiwr V1/V2. Dangosodd dadansoddiad cineteg rhwymol o'r apex-targedu bnAb, PGT145, gydberthynas wrthdro rhwng cyfraddau cysylltu a dynameg epitope.

Er mwyn deall sut mae PGT145 yn ymdopi ag amrywiad strwythurol a deinamig, perfformiodd yr ymchwilwyr HDX-MS gwahaniaethol a chael strwythurau cryo-EM o PGT145 wedi'u rhwymo i driwyr Env o ddau ynysiad HIV-1. Canfuwyd bod gan PGT145 ôl troed rhwymol â ffocws uchel ar frig y trimiwr, ac ni welwyd unrhyw newidiadau alosterig ar draws gweddill y strwythur. Datgelodd yr astudiaeth hefyd fod glycanau wedi'u cadw ar frig yr Env yn cael eu cydlynu gan weddillion gwrthgyrff sy'n cael gor-mutation somatig.

Casgliad: Mae'r astudiaeth yn amlygu pwysigrwydd dynameg adeileddol mewn antigenigedd a gallu bnAbs i gyflawni traws-adweithedd eang. Trwy rwymo mewn modd â ffocws uchel, mae bnAbs yn osgoi'r priodweddau newidiol a geir mewn glycoproteinau amlen o unigion amrywiol. Mae deall y rhyngweithio rhwng amrywioldeb bnAbs ac Env yn hanfodol ar gyfer datblygu brechlynnau HIV-1 effeithiol ac ymyriadau therapiwtig.

Ffynonellau:

– DOI: 10.1038/s41467-020-19035-2