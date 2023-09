Pam mae DNA Mitocondriaidd yn cael ei basio i lawr gan famau

Mae astudiaeth ddiweddar a gyhoeddwyd yn Nature Genetics wedi taflu goleuni ar y rheswm pam mae DNA mitocondriaidd (mtDNA) yn cael ei drosglwyddo'n bennaf o famau i'w hepil. Mae mitocondria, a elwir yn bwerdai celloedd, yn cynhyrchu'r egni sydd ei angen ar gyfer swyddogaethau cellog. Mae'r organelle hon wedi'i gwneud yn gyfan gwbl o'r rysáit genetig a geir yn DNA mam, tra nad yw mtDNA tad yn chwarae unrhyw rôl.

Ni chanfu ymchwil a gynhaliwyd ar gelloedd sberm dynol unrhyw mtDNA cyfan cyn ffrwythloni, sy'n dangos bod mtDNA gwrywaidd yn absennol o fewn y mitocondria. Daeth awduron yr astudiaeth i'r casgliad bod sbermatosoa dynol yn amddifad o mtDNA a bod y genom mitocondriaidd yn cael ei etifeddu'n bennaf gan y fam mewn mamaliaid.

Un esboniad posibl am y ffenomen hon yw cyfradd treiglo uwch y genom mitocondriaidd o'i gymharu â'r genom niwclear. Yn ystod rhaniad celloedd, mae mitocondria yn cael ei ddosbarthu ar hap ymhlith epilgelloedd, a all arwain at rai celloedd yn derbyn mitocondria annigonol. Gall hyn arwain at fwy o fwtaniadau a holltau mewn mtDNA. Mae gan gelloedd sberm oes gyfyngedig a rhaid iddynt ddefnyddio llawer iawn o egni i gyrraedd wy i'w ffrwythloni. Gallai presenoldeb mtDNA mewn celloedd sberm gronni treigladau oherwydd eu defnydd cyflym o ynni.

Mewn cyferbyniad, nid yw celloedd wyau yn dibynnu ar eu mitocondria eu hunain am egni. Maent yn cael ynni o gelloedd cyfagos, sy'n caniatáu iddynt gadw mtDNA iach i'w drosglwyddo i genedlaethau'r dyfodol. Mae hyn yn esbonio pam mae etifeddu mtDNA gan famau yn gyffredin.

Er bod yr astudiaeth hon yn rhoi mewnwelediad i etifeddiaeth mamol mtDNA, nid yw'n esbonio achosion prin lle mae'n ymddangos bod trosglwyddiad mtDNA yn dod gan y ddau riant. Fodd bynnag, gall y canfyddiadau hyn helpu i ddeall anhwylderau ffrwythlondeb y gellir eu trosglwyddo i lawr trwy wyau neu sberm. At hynny, mae datblygiadau diweddar mewn therapi amnewid mitocondriaidd wedi caniatáu ar gyfer geni plant â DNA o dri pherson gwahanol, gan amlygu'r potensial ar gyfer treigladau wedi'u targedu a chlefydau genetig. Er gwaethaf rôl hanfodol mtDNA mewn bywyd, mae llawer i'w ddysgu o hyd am ei darddiad a'i swyddogaethau.

Ffynonellau: Geneteg Natur