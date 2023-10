Mae Telesgop James Webb NASA yn Canfod Arwyddion Bywyd Posibl ar Blaned Pell

By

Yn ddiweddar, mae Telesgop Gofod James Webb NASA wedi darganfod arwyddion posibl o fywyd ar blaned sydd wedi'i lleoli 120 o flynyddoedd golau i ffwrdd o'r Ddaear, gan danio gobaith ymhlith gwyddonwyr am fodolaeth bywyd y tu hwnt i'n Cysawd yr Haul. Mae'r blaned, a elwir yn K2-18b, wedi'i lleoli yn y “parth Goldilocks,” sy'n golygu ei bod ar y pellter cywir o'i seren i allu cynnal dŵr hylif o bosibl - elfen hanfodol ar gyfer bywyd fel yr ydym yn ei adnabod.

Mae canfod nwy penodol yn atmosffer K2-18b, sy'n cael ei gynhyrchu gan organebau morol syml ar y Ddaear, wedi codi cyffro ymhlith ymchwilwyr. Amlygodd yr Athro Catherine Heymans, Seryddwr Brenhinol yr Alban, ehangder y bydysawd a'r tebygrwydd o fywyd deallus sy'n bodoli y tu hwnt i'n planed.

Wrth arwain yr astudiaeth, mynegodd yr Athro Nikku Madhusudhan o Sefydliad Seryddiaeth Prifysgol Caergrawnt, pe bai arwyddion bywyd ar K2-18b yn cael eu cadarnhau, y byddai'n chwyldroi ein dealltwriaeth o'r chwilio am fywyd. Rhagwelodd ddatblygiadau sylweddol yn ein dealltwriaeth o fywyd yn y bydysawd o fewn y pum mlynedd nesaf. Hyd yn oed os nad yw K2-18b yn dangos arwyddion o fywyd, mae deg planed Elen Benfelen arall ar restr y tîm ar gyfer astudiaeth bellach.

Er bod cyfyngiadau i Delesgop Gofod James Webb, mae NASA yn datblygu telesgopau Arsyllfa Byd Haenadwy, ac mae Arsyllfa Ddeheuol Ewrop yn adeiladu'r Telesgop Eithriadol o Fawr. Bydd yr offerynnau hyn yn y dyfodol yn helpu i archwilio atmosfferau planedau tebyg i'r Ddaear.

Yn ogystal â phlanedau pell, mae gwyddonwyr hefyd yn canolbwyntio eu chwiliad am fywyd o fewn ein Cysawd yr Haul ein hunain. Mae cenadaethau fel Clipper NASA a Jupiter Icy Moons Explorer (Juice) o Asiantaeth Ofod Ewrop yn bwriadu archwilio lleuadau rhewllyd fel Europa yn gynnar yn y 2030au. Dywedodd cyfarwyddwr Canolfan Carl Sagan Sefydliad Seti ar gyfer 'Astudiaeth o Fywyd yn y Bydysawd', Dr. Nathalie Cabrol, eu bod wedi moderneiddio eu cyfres telesgop a'u bod yn defnyddio offer i chwilio am signalau laser pwls o blanedau pell.

Byddai darganfyddiad posibl bywyd y tu hwnt i'r Ddaear nid yn unig yn chwyldroi gwyddoniaeth ond hefyd yn ail-lunio ein dealltwriaeth o le dynoliaeth yn y bydysawd. Mae chwilio am fywyd allfydol yn parhau i swyno gwyddonwyr ac ysbrydoli datblygiadau technolegol newydd.

