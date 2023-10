Mae Telesgop James Webb NASA yn Canfod Arwyddion Bywyd Posibl ar Blaned Pell

By

Mae Telesgop Gofod James Webb NASA wedi gwneud darganfyddiad arloesol, gan ganfod arwyddion posibl o fywyd ar blaned sydd wedi'i lleoli 120 o flynyddoedd golau i ffwrdd o'r Ddaear, yn ôl adroddiad gan y BBC. Mae'r darganfyddiad hwn wedi rhoi gobaith o'r newydd i wyddonwyr ddod o hyd i fywyd y tu allan i Gysawd yr Haul.

Mae'r blaned, a elwir yn K2-18b, wedi'i lleoli yn y “parth Elen Benfelen,” ardal o amgylch seren lle mae'r amodau'n iawn i'r posibilrwydd o ddŵr hylif fod, cynhwysyn allweddol ar gyfer cynnal bywyd. Canfu'r telesgop bresenoldeb nwy penodol yn atmosffer y blaned sy'n cael ei gynhyrchu gan organebau morol syml ar y Ddaear.

“Gallai’r darganfyddiad hwn newid yn sylweddol y ffordd yr ydym yn meddwl am chwilio am fywyd,” meddai’r Athro Nikku Madhusudhan o Sefydliad Seryddiaeth Prifysgol Caergrawnt, a arweiniodd yr astudiaeth. Os caiff ei gadarnhau, byddai'r canfyddiad hwn yn rhoi mewnwelediad gwerthfawr i'r posibilrwydd o fywyd ar blanedau eraill. Hyd yn oed os nad yw K2-18b yn dangos arwyddion o fywyd, mae 10 planed arall ar restr y tîm i'w hastudio.

Er bod gan Delesgop Gofod James Webb ei gyfyngiadau, mae NASA yn datblygu telesgopau Arsyllfa'r Byd Haenadwy, ac mae Arsyllfa Ddeheuol Ewrop yn adeiladu'r Telesgop Eithriadol o Fawr. Bydd y telesgopau hyn yn y dyfodol yn helpu i astudio ymhellach atmosfferau planedau tebyg i'r Ddaear.

Yn ogystal â chwilio am fywyd mewn planedau pell, mae gwyddonwyr hefyd yn canolbwyntio ar ein Cysawd yr Haul ein hunain. Mae cenadaethau fel Clipiwr NASA a Jupiter Icy Moons Explorer (Juice) yr Asiantaeth Ofod Ewropeaidd yn anelu at archwilio lleuadau rhewllyd fel Europa, sydd â chefnforoedd o dan eu harwynebau rhewllyd.

Mae'r chwilio am fywyd allfydol hefyd yn cynnwys teithiau i'r lleuad Sadwrn, Titan, sydd â nodweddion fel llynnoedd a chemegau carbon-gyfoethog. Yn ogystal, mae gwyddonwyr yn credu y gallai Mars, gyda'i delta afon hynafol, fod wedi cynnal bywyd ar un adeg.

Mae'r sefydliad Search for Allterrestrial Intelligence (SETI) hefyd yn cymryd camau breision yn ei helfa am fywyd allfydol. Mae'r sefydliad wedi moderneiddio ei gyfres telesgop i chwilio am signalau pwls laser pwerus o blanedau pell, yn y gobaith o ganfod cyfathrebu o ffurfiau bywyd deallus.

“Os byddwn yn dod o hyd i arwyddion o fywyd, bydd yn chwyldro mewn gwyddoniaeth ac yn newid enfawr yn y ffordd y mae dynoliaeth yn edrych arni'i hun a'i lle yn y Bydysawd,” meddai Dr. Subhajit Sarker o Brifysgol Caerdydd.

Ffynonellau:

– Erthygl y BBC: [nodwch deitl yr erthygl ffynhonnell yma]

– Sefydliad Seryddiaeth ym Mhrifysgol Caergrawnt: [ni ddarperir URL]

- NASA: [dim URL wedi'i ddarparu]

- Chwilio am Sefydliad Cudd-wybodaeth Allfydol (SETI): [dim URL wedi'i ddarparu]