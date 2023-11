Darganfyddiad Newydd: Asteroid Anferth 2004 UUI yn Peri Dim Bygythiad Uniongyrchol i'r Ddaear

By

Mae asteroid enfawr o'r enw UUI 2004, sy'n mesur 620 troedfedd mewn diamedr, yn chwyddo trwy'r gofod ar drywydd a fydd yn dod ag ef yn frawychus o agos at y Ddaear. Er y gallai ei faint a'i gyflymder achosi goosebumps, mae NASA yn ein sicrhau nad oes angen dychryn ar unwaith. Mae llwybr yr asteroid wedi'i ddadansoddi'n ofalus, a bydd yn mynd heibio'n ddiogel ar ein planed ar Hydref 30, gan ddod o fewn pellter o 2.53 miliwn o filltiroedd. Er y gall hyn ymddangos fel galwad agos mewn termau seryddol, nid yw'n peri unrhyw berygl ar fin digwydd.

Asteroid 2004 Mae UUI yn dod o dan y categori asteroidau a allai fod yn beryglus oherwydd ei faint mamoth a'i agosrwydd at orbit y Ddaear. Fodd bynnag, mae ymdrechion monitro diwyd rhwydwaith NASA o delesgopau daear a gofod, gan gynnwys Pan-STARRS, Catalina Sky Survey, NEOWISE, a'r Syrfëwr NEO sydd ar ddod, yn sicrhau bod creigiau gofod o'r fath yn cael eu holrhain a'u craffu. Yn ogystal, mae radar planedol NASA, fel Goldstone, yn helpu i nodweddu maint, siâp ac orbit asteroid i wella ymhellach ein dealltwriaeth o'r cyrff nefol hyn.

Er bod maint a chyflymder asteroid 2004 UUI yn ei wneud yn bwnc diddorol i seryddwyr a selogion gofod fel ei gilydd, mae'n hanfodol bod yn wyliadwrus cyson o ran monitro asteroidau a allai fod yn beryglus. Mae arsylwi gwrthrychau gofod o'r fath yn agos yn hanfodol ar gyfer sicrhau diogelwch dynol a deall risgiau posibl.

Cwestiynau a Ofynnir yn Aml (COA)

C: A ddylem ni boeni am asteroid 2004 UUI?

A: Mae NASA yn cadarnhau nad oes angen larwm ar unwaith ynghylch asteroid 2004 UUI. Mae wedi'i astudio'n drylwyr, a bydd yn pasio heibio'r Ddaear yn ddiogel ar Hydref 30.

Q: Sut mae NASA yn monitro asteroidau fel 2004 UUI?

A: Mae NASA yn dibynnu ar rwydwaith o delesgopau daear a gofod, megis Pan-STARRS, Catalina Sky Survey, NEOWISE, a'r Syrfëwr NEO sydd ar ddod, i ganfod ac olrhain asteroidau ger y Ddaear a allai fod yn beryglus. Mae radar planedol, fel Goldstone, hefyd yn cael ei ddefnyddio i nodweddu maint, siâp ac orbit asteroid.

Q: Beth yw maint asteroid 2004 UUI?

A: Mae UUI asteroid 2004 yn mesur 620 troedfedd mewn diamedr enfawr, gan ei wneud mor fawr â stadiwm.

Q: Beth yw cyflymder asteroid 2004 UUI?

A: Yn ôl data CNEOS NASA, mae asteroid 2004 UUI yn teithio ar gyflymder rhyfeddol o 62,739 cilomedr yr awr (38,996 milltir yr awr) wrth iddo hyrddio trwy'r gofod.

Q: A yw asteroid 2004 UUI yn fygythiad uniongyrchol i'r Ddaear?

A: Na, nid yw asteroid 2004 UUI yn fygythiad uniongyrchol i'r Ddaear. Bydd yn mynd heibio ein planed yn ddiogel ar bellter o 2.53 miliwn o filltiroedd.