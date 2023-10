Y Diwydiant Lled-ddargludyddion Byd-eang: Cadwyni Cyflenwi Cymhleth ac Ystyriaethau Geopolitical

By

Mae'r diwydiant lled-ddargludyddion yn elfen hanfodol o electroneg fodern, gan wasanaethu ystod eang o gymwysiadau o offer cartref i offer milwrol. Yn hanesyddol, roedd y diwydiant yn cael ei ddominyddu gan yr Unol Daleithiau, ond mae globaleiddio a chymhlethdod technolegol wedi arwain at gadwyn gynhyrchu wasgaredig ar draws gwahanol wledydd.

Mae chwaraewyr allweddol yn y diwydiant lled-ddargludyddion yn cynnwys cwmnïau sy'n ymwneud â gwahanol gamau cynhyrchu. Er enghraifft, mae Cadence Design and Synopsis yn yr Unol Daleithiau yn rheoli 90% o'r farchnad ar gyfer offer awtomeiddio dylunio electronig, tra ASML o'r Iseldiroedd yw'r unig gyflenwr offer ar gyfer lithograffeg uwch. Mae Taiwan a De Korea hefyd yn chwarae rhan arwyddocaol wrth gynhyrchu lled-ddargludyddion, yn enwedig yn y farchnad derfynol a chynhyrchu sglodion cof, yn y drefn honno.

Mae Tsieina yn chwaraewr mawr yn y diwydiant lled-ddargludyddion byd-eang fel defnyddiwr sglodion mwyaf y byd a chynhyrchydd dominyddol cynhyrchion electronig. Mae llawer o wneuthurwyr sglodion byd-eang wedi sefydlu cyfleusterau cynhyrchu yn Tsieina i ddarparu ar gyfer ei farchnad. Yn ogystal, mae Tsieina yn gyflenwr allweddol o fetelau prin sy'n ofynnol ar gyfer cynhyrchu lled-ddargludyddion.

Mae'r diwydiant lled-ddargludyddion byd-eang presennol yn rhyngddibynnol iawn, ac nid oes yr un wlad unigol yn gallu cynhyrchu microsglodyn yn annibynnol o'r dechrau i'r diwedd. Fodd bynnag, mae pryderon ynghylch datblygiad technolegol Tsieina a'i effaith ar fuddiannau cenedlaethol yr Unol Daleithiau wedi ysgogi mesurau rheoli allforio llymach. Cyn gynted â 2018, gosododd yr Unol Daleithiau gyfyngiadau ar gwmnïau technoleg Tsieineaidd fel ZTE am dorri sancsiynau. Amlygodd y mesurau hyn y ddibyniaeth ar dechnoleg yr Unol Daleithiau wrth gynhyrchu lled-ddargludyddion.

Er bod yr Unol Daleithiau wedi cymryd camau i ddileu rhai cwmnïau Tsieineaidd o restrau cyfyngu, mae sail ei bolisi technoleg tuag at Tsieina yn parhau heb ei newid. Gallai darnio rhanbarthol cynyddol y diwydiant lled-ddargludyddion oherwydd ystyriaethau geopolitical arwain at amhariadau ar y gadwyn gyflenwi a chostau cynyddol i bob parti dan sylw.

